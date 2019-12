Dél-Zala kincsei a termelői piacon

Finom kaláccsal, forralt borral és adventi futóversennyel várták szombaton az érdeklődőket a Dél-Zala Kincsei termelői piacon és kézműves vásáron.

Ezt ne hagyja ki! Halászlét főzne karácsonyra? Itt biztosan megtalálja a legjobb receptet!

A település központjában található piac megtelt helyi és környékbeli termelőkkel, valamint vásárlókkal. Jakab Sándor polgármester érthetően örült annak, hogy minden jeles alkalommal, így most az adventi időszakban is ennyien keresik fel a vásárt. Elmondta: korábban is fontosnak tartották, hogy a karácsony előtti utolsó hétvégén összegyűljenek, ezúttal pedig a vásár keretében erre nagyszerű lehetőség nyílt.

– A „Nova Curia” Civil Egyesület tagjai jóvoltából számos helyi étellel, kelt tésztákkal fogadjuk a vendégeket – fogalmazott a településvezető. – Köztük a Kanizsai Futóklub sportolóit, akik Rénszarvas futásuk keretében az utcákon keresztül a tévétoronyig mentek. S figyeltünk arra is, hogy egyik korosztály se unatkozzon, a gyerekeket kézműves-foglalkozással vártuk.

A piacon eközben szinte mozdulni sem lehetett, annyian gyűltek össze. Lekvárokat, házi tésztákat és horgolt ajándéktárgyakat is kínáltak. Az egyik újudvari őstermelő, Horváth Norbert méhészkedéssel foglalkozik. Mint mondta, a vásárlók az ünnepek előtt keresik a mézet, hiszen a karácsonyi sütemények fontos hozzávalója, s élettani hatásai miatt is kedvelt ebben a nyirkos, hűvös téli időszakban.