Bemutatjuk a harmadik hét Tündérszépeit! Szavazz kedvencedre!

Három hete indult el nagyszabású szépségversenyünk. A fotózások folyamatosan zajlanak, ám jelentkezni már nem sokáig lehet.

A tízmillió forintos összdíjazású szépségversenyünkön 30 megyei szépség kap esélyt arra, hogy bemutatkozzon. Már az első forduló végén értékes nyereményeket vihetnek haza a legszebbek.

Az a három lány, akit a zsűri, és az az egy, akit a közönség juttat tovább a regionális fordulóban is képviselheti szűkebb hazánkat, míg a legszebbek országos tévéshowban mutathatják meg magukat, és izgulhatnak, melyikük nyeri az egyéves modellszerződést vagy épp a több százezer forintos utazási utalványokat.

Érdemes tehát szavazni a kedvencetekre, hiszen ti adhattok esélyt a szívecskékkel egy lánynak, hogy mindezt megélje. Facebook-vagy Google-azonosítóval naponta egyszer adhatsz szívecskéket a kedvencednek. Több ezer szavazat érkezett már a lányokra, vagyis minden szív számít, ha tovább akarod juttatni azt, aki szerinted megyénk legszebbje!

Mindemellett, ha 16 és 30 között vagy, a megyében élsz, tanulsz, esetleg itt születtél, most még jelentkezhetsz, hogy versenybe szállj és te legyél 2020 Tündérszépe. Ne feledd az idő szorít, már csak október 15-ig adhatod le jelentkezésedet! Saját fotósorozattal is nevezhetsz, de ingyen el is készítjük portfóliódat, amelyet aztán oda is adunk neked.

Idézzük fel, kik voltak a második hét megyei szépségei. A fotókra kattintva egyből megnyithatod versenyképeiket.

Ha más megyék szépségeire, vagy a nap mint nap bemutatkozó helyi lányokra vagy kíváncsi, kattints a Tündérszépek oldalára.