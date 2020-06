Balaicz Zoltán: A Zala megyében regisztrált 255 betegből 145-en már meggyógyultak

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a közösségi médiában számolt be a koronavírussal kapcsolatos helyzetről. A közleményt változtatás nélkül közöljük.

„Múlt héten újra elindult a bölcsődei és óvodai nevelés az intézményeinkben. Köszönet minden bölcsődei és óvodai vezetőnek, nevelőnek, dolgozónak! Büszkék vagyunk rájuk, hiszen a veszélyhelyzet alatt is tették a dolgukat és most is azon dolgoznak, hogy a gyermekeink a legjobb kezekben legyenek!

– Ma 217 gyermeket vittek a szülők a bölcsődékbe (a teljes beiratkozott bölcsődei létszámunk 342 fő).

– Ma 763 gyermeket vittek a szülők az óvodákba (a teljes beiratkozott óvodai létszámunk 1730 fő).

– Szombaton, a szükséges biztonsági előírások betartásával újra megnyitott a Göcseji Falumúzeum.

– Holnaptól újra lehet személyesen ügyeket intézni a biztonsági előírások betartásával a Városi Ügyfélszolgálati Irodában (maszk, távolságtartás, egy időben korlátozott számú ügyfél).

– Az előzetes egyeztetések alapján, minden járványügyi szabályra figyelve az AquaCity június 13-án, szombaton fog nyitni. A vírus és a gazdasági világválság miatt sajnos sok család nem tud külföldi, vagy belföldi nyaralásra menni, vannak, akik a munkahelyüket is elvesztették, esetleg nincs már szabadságuk, a pénzügyi tartalékaik is apadtak, ezért bár az AquaCity amúgy is mindig jelentős veszteséget szokott termelni (hiszen egy 2 hónapos nyári attrakció, ha van kb. 10-20 nap eső, akkor 40-50 nap alatt kellene az éves fenntartást megtermelni), ennek ellenére csökkenteni fognak a jegyárakon. Erről hamarosan bővebb információ is lesz.

– A tömegközlekedési menetrendet a járvány kezdetén – a veszélyhelyzet kapcsán bevezetett intézkedésekhez, az iskolák bezárásához igazodva – tanszünet szerintire állította az állami Volánbusz vállalat. A további intézkedések és az utas szám csökkenése miatt ezt később – kiegészítéssel – szabadnapos besorolásra módosította: munkanapokon (hétfőtől-péntekig) a szabadnapi (szombati) menetrend szerint közlekednek az autóbuszjáratok, de a menetrend kibővült a műszakváltásokhoz igazodó autóbusz-járatokkal. Most, hogy lassan újraindul az élet, egyre több jelzést kap az állami cég, amit az önkormányzathoz is továbbítottak, ezért az előzetes jelzések alapján valószínűleg június 8-tól ismét bővülnek a járatszámok.

– A veszélyhelyzet és az ahhoz kapcsolódó különleges jogrend a parlament döntésétől függően, de előreláthatólag június 20-án fog megszűnni. Ezt követően a következő hónap elejétől, július 1-től visszaáll a fizetős parkolás rendje is.

Továbbra is él az az országos rendelkezés, hogy kötelező a maszk viselése boltokban, üzletekben mind a vásárlóknak, mind pedig az eladóknak, kötelező továbbá a maszkok hordása tömegközlekedési eszközökön, valamint az újra nyitó vendéglátó egységek esetében a vendégeket kiszolgálóknak!

– Továbbra is az idősek a legveszélyeztetettebbek, így rájuk ezután is különös gondoskodással kell vigyáznunk. Ehhez az ő együttműködésük is kell, kérem, hogy lehetőleg maradjanak otthon, csak a legszükségesebb esetben mozduljanak ki, piacra, üzletekbe és boltokba pedig a nekik fenntartott idősávban (9-12 óra között) menjenek.

– Sokszor merül fel kérdésként, hogy miért magas a fertőzöttek száma Zalában (a szám relatív, hiszen a megye lakosságának 0,09 %-át jelenti). Egyrészt Zalaegerszegen önkormányzati finanszírozás keretében jelentős tesztelési tevékenységet folytatunk, másrészt a fertőzöttek döntő többsége zárt közösségekben, idősotthonokban, illetve fogyatékkal élők otthonában lett regisztrálva.



– Az első koronavírusos beteget március 16-án regisztrálták Zala megyében (egy türjei hölgyet), azóta összesen 255 főnél mutatták ki a fertőzést (ez a 268 ezer lakosú megye 0,09 %-a).

– A 255 betegből mostanra 145-en meggyógyultak, a jelenleg aktív betegek száma 101 fő (aktuálisan a megye lakosságának 0,03 %-a).

– Összesen 163 fő zárt közösséghez, bentlakásos otthonhoz tartozott, illetve tartozik (ellátott, vagy dolgozó).



– A 255 betegből az elmúlt 2,5 hónapban összesen 90-en kerültek kórházba, 165-en pedig enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen voltak/vannak otthon.

– A 90 kórházba került betegből összesen 8 fő volt lélegeztetőgépen.



– A 255 betegből az elmúlt két hónapban összesen 9 személy halt meg (az 527 magyarországi halott 1,7 %-a – valamennyien idősek voltak és súlyos egyéb betegségben szenvedtek).

– Szerencsére az elhalálozás száma rendkívül alacsony. Míg 2020 első felében koronavírusban Zala megyében 9 személyt halt meg, addig minden egyéb más betegségben (szív- és érrendszeri, daganatos, stb.) sajnos ez a szám jóval nagyobb. Természetesen egy ember halála is óriási veszteség, ezért ismét felhívom a figyelmet a fokozott védekezésre!

– A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 89 fő. (Az összes eddigi 383 határozatból 294 már lejárt.)

– Az önkormányzat által biztosított közétkeztetési lehetőséget (ebéd elvitelének formájában) az iskolák esetében 153 fő vette igénybe.”