Balaicz Zoltán: A felsőoktatás támogatása stratégiai cél a városban

A magas színvonalú oktatás elengedhetetlen feltétele az erős gazdaságnak, így Zalaegerszeg számára is rendkívül fontos a versenyképes felsőoktatás, melynek támogatását kiemelt stratégiai célnak tartja a zalai megyeszékhely önkormányzata.

– A munkaerőhiány kezelése, a kellő számú munkaerő biztosítása szempontjából kulcsfontosságú az oktatás szerepe, különösen a gyorsan reagáló szak- és felnőtt-, valamint az átképzésé. Ezért épül 646 millió forintos ráfordítással a volt Petőfi laktanya egykori parancsnoki épülete helyén a duális szakképző központ, amely várhatóan a következő tanévben kezdi meg működését – bocsátja előre Balaicz Zoltán polgármester. – Egy városnak rangot azonban a felsőoktatás ad, az önkormányzat ezért minden erkölcsi és anyagi támogatást biztosít ahhoz, hogy az egyetemi képzések folyamatosan fejlődhessenek.

Örvendetes, teszi hozzá, hogy Zalaegerszeg mindhárom felsőoktatási intézménye egyetemi rangra emelkedett, így a zalai megyeszékhely „egyetemi város” lett. S bizakodásra ad okot, hogy az országos tendenciával szemben Zalaegerszegen folyamatosan nő a hallgatói létszám – 2018-ban például 11,5 százalékkal –, a három képzési helyen összesen 386 elsőéves kezdte meg tanulmányait a megelőző tanévben.

– A zalai megyeszékhelyen működő felsőoktatási intézmények a várossal együttműködésben azon dolgoznak, hogy minél jobb képzéseket, körülményeket biztosítsanak hallgatóik és oktatóik számára. Ezt szolgálják a fejlesztések is – folytatja a polgármester. – A sikerhez elengedhetetlen továbbá, hogy a szakképzés mellett a felsőoktatás is szervesen kapcsolódjon a helyi gazdasághoz, s kiemelten a tesztpályához, amely már most számos, a mérnöki karon és a gazdasági egyetemen tanuló hallgatónak biztosít gyakorlati helyet.

Balaicz Zoltán kiemeli: több sikeres pályázat keretében 4,4 milliárd forintos felsőoktatási fejlesztés indult el a városban. Egymilliárd forintos ráfordítással elkészült a Budapesti Gazdasági Egyetem Zalaegerszegi Gazdálkodási Karán az Innovációs és Tudásközpont (ITK), amely az intézmény gazdasági szereplőkkel való hatékony együttműködését és a hallgatók gyakorlatorientált képzését szolgálja, inkubációs szolgáltatásaival hozzájárulva a térség gazdaságának fejlődéséhez. S közvetlen tudásbázisa lehet nemcsak a tesztpályának, hanem az ott működő innovatív vállalatoknak és a fejlesztőmérnök csapatoknak is, az oktatásban és a kutatások során alkalmazott okos technológiák ugyanis biztosítják, hogy a megszerzett tudás versenyképes legyen.

Az ITK részeként egy SSC központ (Shared Service Center – összetett szolgáltató központ) is megkezdte működését, amely szolgáltatásaival elősegíti az innovatív vállalkozások Zalaegerszegre települését, támogatást nyújt munkaerőpiaci problémájuk kezeléséhez, ösztönözve a vállalkozások kapcsolatrendszerének és K+F+I potenciáljának erősödését.