Az e-cigaretta és a vízipipa hatásait vizsgálták amerikai kutatók

Az Egyesült Álla­mok hat államából mintegy ötven ember került kórházba a közelmúltban súlyos légúti megbetegedéssel, amelyet orvosok szerint az e-cigarettázás vagy más vaporizátor szívása okozhatott.

A betegek közül többen is nagyon súlyos állapotba kerültek. Egyes páciensek a betegség kezdetét egy szívrohamhoz, mások influenzához hasonlították. A tünetek között szerepelt légszomj, fáradtság, mellkasi fájdalom és hányás is. Az orvosok szerint a megbetegedések hasonlók ahhoz, mint amikor a szervezet egy maró hatású anyag belélegzésére reagál.

A wisconsini egészségügyi illetékesek arról számoltak be, hogy a közelmúltban 15 ilyen esettel találkoztak, és 15 további megbetegedést vizsgálnak. Az illetékesek kifejezetten olyan esetekkel foglalkoznak, amelyeknél a páciens az elmúlt három hónapban e-cigarettát vagy más vaporizálót lélegzett be. A megbetegedettek többsége tinédzser, de felnőttek is vannak közöttük. Egyelőre nem tudták egyetlen vaporizálóeszközhöz vagy folyadékhoz kötni a megbetegedéseket.

Az orvosok arra is keresik a választ, hogy miért most kerülnek elő ezek a súlyos megbetegedések, amikor az e-cigaretta már évek óta elterjedt, és több mint tízmillió amerikai használja. Mint mondák, ennek egyik magyarázata az lehet, hogy korábban az ilyen megbetegedéseket nem hozták összefüggésbe a vaporizált folyadékok belélegzésével.

Egy másik amerikai kutatásról is hírt adott az MTI a dohányzással kapcsolatban a Science Daily tudományos hírportál közlése alapján: e szerint a vízipipa szívása veszélyesebb lehet, mint a dohányzás más formái. A vízipipa egyre népszerűbb, Európában és az Egyesült Államokban a felsőoktatásban tanulók közül minden ötödik kipróbálta már.

A Kaliforniai Egyetem irvine-i intézményének (UCI) kémikusai egyedi kialakítású tesztelőberendezéssel vizsgálták meg a vízipipa ká­rosanyag-kibocsátását egy átlagos pipázás során. Megállapították, hogy egyetlen szippantás a vízipipából ugyanannyi mérgező anyagot tartalmazhat, mint egy egész cigaretta el­szívása.

A vízipipából beszívott füst­ben számos mérgező és ártalmas anyag van: nikotin, ami dohányfüggőséget okozhat, irritáló karbonilvegyületek, valamint olyan ismert rákkeltő, mint a benzol. Mivel egy szippantással nagyobb mennyiség kerül a tüdőbe, és tovább is tart a vízipipázás, így gyakran több mérgező anyaggal károsítja a használóját, mint a cigaretta. A kísérletben a vízipipa nagy mennyiségű szén-monoxidot is előállított, ami főként az edényben található dohány vagy más növény­keverék melegítésére szolgáló faszén égéséből származott. A tanulmány számos esetet említ, ahol a pipázók szén-monoxid-mérgezést szenvedtek.

A nikotinmentes növényi keverékről azt állapították meg, hogy a füstjében még nagyobb arányban találhatók mérgező gázok.