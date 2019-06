Átszervezések várhatók az egyházmegyében

Nyugdíjazások, feladatellátási nehézségek és egyéb okok miatt augusztus 1-jétől újabb személyi és területi átszervezésekre kerül sor a Szombathelyi egyházmegye területén. A papi dispozíciókat az elmúlt hét végén hirdette ki dr. Székely János püspök.

Az átszervezések csak kisebb mértékben érintik Zala megyét. Személyi változás következik be a novai plébánián, a 2014 óta itt szolgálatot teljesítő Kiss György atya Csákánydoroszlóra kerül, helyét az eddigi hegyfalui plébános, Dóka Ferenc foglalja el.

Nyugdíjazás miatt két plébánost ment fel eddigi megbízatása alól a megyés püspök. A káplánként egykor Zalaegerszegen és Letenyén is szolgált, a 75. életévét idén májusban betöltött dr. Rátkai László jáki esperes-plébános a jövőben plébániai kormányzóként látja el feladatát. A celldömölk-alsósági plébániát vezető dr. Koltai Jenő – aki Pákán és Szepetneken is szolgált káplánként – megromlott egészségügyi állapota miatt kérte felmentését, ám kisegítő lelkészként továbbra is tevékenykedik Jánosházán. Helyére a lovászi származású, korábban Letenyét és Zalaháshágyot is megjárt Orsós Zoltán érkezik Csákánydoroszlóról.

A dispozíció a szombathely-szentkirályi Szent István király plébánián szolgálatot teljesítő Pete Polgár Mátét is érinti, az eddigi plébániai kormányzói megbízatása helyett a jövőben már plébánosként látja el feladatát, ugyanakkor az atyát iskolalelkészi szolgálata alól felmenti a megyés püspök.

Dr. Székely János területi átrendezésekről is döntött, ám ezek csak Vas megyét érintik. A táplánszentkereszti fília a vasszécsenyi plébánia helyett a jövőben a szombathely-szentkirályi Szent István király plébániához tartozik, a csempeszkopácsi fília viszont Rumtól Vasszécsenyhez kerül. A gercei plébániától két fília, Kemeneskápolna és Köcsk a jövőben a celldömölk-alsósági plébánia fennhatósága alá tartozik majd. A hegyfalui plébánia ellátását átmenetileg a sárvári Szent László-plébánia felügyeli, a csömödéri származású Zakó Jenő és a zalaegerszegi születésű Szakál Szilárd atya lelkipásztori ki­segítésével.

Papszentelés idén a Szombathelyi egyházmegye területén nem történt, a jánosházi származású Bóka Balázs tanulmányainak előrehaladtával azonban diakónussá léphetett elő.

Információink szerint a Szombathelyi egyházmegye területén továbbra is égető gond a paphiány, amit néhány betegség is tetéz. Ennek enyhítésére az év során két ferences rendi szerzetes is érkezett az egyházmegyébe, ők Vas megyében látnak el szolgálatot.

A Kaposvári egyházmegyében – amelyhez a nagykanizsai esperesi kerület tartozik – június 29-én tartják a papszentelést, Varga László püspök Pisztora Ferenc, Tölgyesi Dávid, Koszoru Péter és Vida Zoltán diakónusokat emeli az áldozópapok sorába. A Veszprémi főegyházmegyében – amelyhez a keszthely-zalaszentgróti esperesi kerület tartozik – június 14-én szenteli pappá Márfi Gyula érsek Kulcsár Dávid, Meleg Sándor Máté és Tamás Zoltán diakónusokat.