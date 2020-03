Átadták az ötvenezredik Egerszeg kártyát

A megyeszékhelyi polgármesteri hivatalban szerdán nyújtották át az ötvenezredik különböző szolgáltatásokhoz kedvezményt nyújtó Egerszeg kártyát.

A számadat azt jelenti, hogy a megújítások, törlések statisztikája alapján 50 000. alkalommal érvényesítettek kártyát, egyébként körülbelül 25 ezer egerszegi állampolgár rendelkezik a kedvezmények mellett a lokálpatrióta kötődést is erősítő plasztikkártyával, amely nemrég küllemében is megújult. Erről Balaicz Zoltán polgármester szólt, amikor átnyújtotta Kontler Dánielnek az 50 000. kártyát. Azt is elmondta, 2003-ban döntött a bevezetéséről a városi önkormányzat, s az eddigi elfogadóhelyek mellé felsorakozott a falumúzeum és a Göcseji Múzeum, 20 százalékos kedvezményt biztosítva az Egerszeg kártyával érkező látogatóik számára. A kártya a szombati ingyenes parkolási lehetőség mellett a helyi járatos buszok, a színházak, a városi mozi, a sportlétesítmények és az Aquapark esetében is könnyebbséget jelent. A kártyát 2019 márciusa óta online módon is lehet igényelni Zalaegerszeg város honlapján az internetes felületen. Egy év alatt 7000 kártyát érvényesítettek, ebből 3000-et már online módon kértek. További fejlesztésként nemsokára mobiltelefonos kártyaapplikáció és a hozzá telepített leolvasórendszer is megszületik, amely még könnyebbé teszi a használatát.

Kontler Dániel munka- és tűzvédelmi előadó, a veszélyes anyagok szállításához országosan tanácsokat nyújtó zalaegerszegi fiatalember lapunknak elmondta, ő is online újította meg az Egerszeg kártyáját, amelyet a vízi élményparkban, a parkoláshoz, a sporteseményekhez és a színház-, mozilátogatáshoz is használ a családjával együtt.