Aszfaltozott út a keménfai Dózsa-hegyen

Immár aszfaltburkolatú úton közelíthetik meg a gazdák a pihenőházakat, borospincéket a Dózsa-hegyen, köszönhetően annak a pályázatnak, amelyen sikerrel szerepelt a település önkormányzata.

Az Agrárminisztérium által 2019-ben kiírt, és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. által koordinált, 1,9 milliárd forint keretösszegű zártkerti útfelújítási programban közel 10 millió forintot nyert el az önkormányzat, ebből az összegből a település keleti oldalán húzódó, Salomvár külterületével határos úgynevezett Dózsa-hegyen 600 méter hosszban kapott szilárd burkolatot az út.

A kedden délelőtt megtartott átadás alkalmából Cser Gábor polgármester érdeklődésünkre arról is beszélt, hogy a 103 lakosú településen néhány éve sikerült felújítani a Hegyalja utcát és a Petőfi utcai buszfordulót a Klében Aszfalt kivitelezésében, mégpedig megelégedésükre, és a mostani munkát is ez a cég végezte el. A helyenként kaviccsal javított Dózsa-hegyi föld­út helyén immár – alapozást követően – 2,5-3 méter szélességben mart aszfalttal burkolt út húzódik és mellette padka, amely megkönnyíti a kétirányú forgalmat. A közel tízmillió forintos, 100 százalékos támogatottságú beruházás részeként vadkerítés is épül, közel másfél millió forintból. Az évente 13 millió forintból gazdálkodó önkormányzat a beruházás költségének negyedét előlegezte meg, derült ki Cser Gábor szavaiból.

Az átadás kapcsán Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos kiemelte: minden település számít, függetlenül a lélekszámától, ezért szükséges képviselni az ott élők érdekeit. Emiatt kell támogatni a zártkerti felújításokat is, ezzel megteremtve az infrastruktúrát, ami szükséges a területek újra gondozásba vételéhez, az ingatlanok mezőgazdasági hasznosításához is.