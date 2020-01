Állásbörze a bezáró zalaegerszegi telephelyen

Az előzetes tervek szerint március végéig befejezi tevékenységét a német tulajdonú Eckerle cégcsoport a zalaegerszegi telephelyén, elbocsátják a 225 dolgozót, akik közül 119-en csütörtökön már átvették a felmondásukat.

A bezárásról már lapunk is megírta, hogy az autóipari beszállítóként világszerte ismert Eckerle a külföldi kereslet, megrendelésállomány lecsökkenése miatt kényszerült a lépésre. A zalai megyeszékhelyen gyártott termékek, illetve a technológiai sorok a bólyi, valamint a romániai telephelyükre kerülnek át, tudtuk meg Földi Anikó cégvezetőtől.

Pénteken reggel zsúfolásig megtelt az egyik gyártócsarnok, ahová a zalai telephely vezetése az úgynevezett gondoskodó létszámleépítés részeként állásbörzét szervezett, hogy ezzel is segítse a dolgozókat új munkahelyhez jutni. A program nyitányaként Kovács Gábor, a járási hivatal foglalkoztatási osztályvezetője tartott rövid tájékoztatót az álláskeresőknek nyújtható támogatásokról, az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőkről, majd ezt követően munkatársa, Tóth Gábor az új szakmák, képzettségek megszerzéséhez igénybe vehető támogatásokról szólt. Az állásbörzére a munkaügyi központ tucatnyi munkatársa érkezett, hogy segítsen a dolgozóknak, rajtuk kívül a csarnokban 22 cég képviselői jelentek meg. Zömmel a megyeszékhelyről, és érkezett vállalkozás Zalaszentgrótról, valamint Rábahídvégről is. A kínálat bőséges volt, a munkaerő-közvetítők mellett összeszerelő üzemek, kereskedelmi, fémipari elektronikai, logisztikai cégek képviselői bukkantak fel.

Azt persze még sejteni sem lehet, hogy a kínálat és a kereslet találkozik-e, de biztatónak tűnt a dolgozók számára, hogy volt miből válogatni. Földi Anikó arról számolt be, hogy egy elektronikai gyártó cég máris érdeklődött a zalai telephellyel kapcsolatban, s akár azonnal fel tudják ajánlani számukra a gyártási tevékenységüket. Ez a lehetőség pedig illeszkedik az elektronikai cég elképzeléseihez, mert a kapacitásbővítésükhöz pont ilyen létszámra lenne szükségük.

A zalaegerszegi üzem vezetői felhatalmazást kaptak a tulajdonosoktól, hogy további lehetőségeket keressenek. Vásárhelyi László, a másik cégvezető arról számolt be, hogy fő feladatnak tekintik a telephelyen a további termelés lehetőségének megteremtését. A felszabaduló infrastruktúra, a képzett dolgozók nemcsak az autóipar igényeinek kiszolgálására alkalmasak, hanem szóba jöhet az elektronikai gyártás, a forgalmazói tevékenység, azaz bármi, amihez megfelel már most vagy kis átalakítással a telephely.

Az üzem vezetőinek véleménye szerint a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara által kiadott megbízható munkaadó címet több alkalommal is elnyert Eckerle Automotive Zala fő értéke az összeszokott kollektíva. Az éves fluktuáció 2,5 százalék körüli volt, a cégnél eltöltött munkaviszony átlaga eléri a nyolc évet, de akadnak olyanok, akik 25 éve hűek a munkahelyükhöz. Ez is magyarázza, hogy sokan a felmondásuk átvételekor közölték, bíznak a folytatásban, hogy a kollektíva együtt tud maradni, ha nem is az Eckerle részeként.

Megyénkben egyébként összesen 3500, míg a Zalaegerszegi járásban közel 2000 betöltetlen álláshely van.