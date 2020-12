Akiket hangok utasítanak

Ma már aligha feltűnő, ha magában beszél valaki az utcán: valószínűleg csak telefonál. Ha mégsem, akkor viselkedése egy súlyos pszichiátriai probléma egyik tüntete lehet, a skizofréniáé. Ennél is jellemzőbb tünet, hogy nem létező hangokat hall, amelyek minősítik a cselekedeteit, vagy folyton utasítják. A közhiedelemmel ellentétben ez a betegség nem a többszörös személyiséget takarja, és nem is kell félnünk a skizofrén emberektől: arányaiban kevesebb erőszakos bűncselekményt követnek el, mint mások. Dr. Gedeon Zoltán keszthelyi neurológus, pszichiáter, pszichoterapeuta ezúttal e témában írt a zaol.hu-nak.

Megszűntem létezni

A főiskolára megyek reggel van teljesen sötét lehet hogy hajnal sok ember van a buszon miért van ilyen sok ember nincs szájuk érdekes egyiknek sincs szája mind engem néz ahogy kinyílik az ajtó felszállok az egyik kis ablak fent a tető alatt nyitva van csillagok sorjáznak be rajta a fényes egyforma csillagok nem is egyformák olyan csillagok mint Hollywood csillagai vidámak mind az emberek körülöttem nem vidámak én se vagyok vidám szomorú szomorú se vagyok csak vagyok megy a busz végtelen hosszan megy a busz csak rázkódik alattam egyszer csak hideg lesz hideg hideg hideg meleg meleg meleg tűz tűz tűz forró megvan megvan mi van meg látom aztán hallom is óriási a tömeg gyűrűben állnak körben van valami középen nem látom nem férek hozzá nem engednek oda valami az élet megoldása a megoldás kulcsa kulcs az életre az életemre nők jönnek sikoltozni ők látják amit én nem látok de miért nem engedik hiszen ott van hiába nézik csak én értem ők nem értik de nem is érthetik megint csak bevillan a fényesség jönnek a csillagok sorjáznak anyám keze nyúl át a tömegen kiemel fölfelé a fellegek felé benézek középre és nincs ott semmi egy lyuk van egy óriási mély sötét lyuk aztán egy sikoltás aztán egy szó egy dörgedelmes szó rohadj meg te mocsok.

Most itt vagyok bezárva nem hiszik el hiába mondom nem hiszik el gyógyszert akarnak adni sok sok gyógyszert alig tudom nyitva tartani a szemem valószínű adtak is talán injekciót is pedig valaki itt van hallom most is elmondja mit csinálok elmondja hova megyek megmondja hova ülök hova állok nem látják miért nem látják inkább alszom.

Így kezdődött. Aztán megismétlődött sokszor, de nem mindig ugyanúgy. Soha, senki nem emlékezett rá, soha senki nem hallotta, de a hang velem volt sokáig. Régen gépeztek is, néha megfeszítettek, volt úgy, hogy lebénítottak. Lebénították az agyam. Máskor megszűntem létezni, meghaltam. Néha nem éreztem semmit aludni persze nem tudtam, mert hajtottak. Nem tudom miért engem választottak. Talán mert rendőrbíró vagyok, és terhes.

Állítólag betegség. Lehet. Beveszem nekik a gyógyszert, aztán ha letompít, nem veszem be. Úgy sem jó, mert feszült vagyok, de nem érdekel. Nem fejeztem be nem is akarom befejezni a főiskolát. Majd majd egyszer talán.

Külső erők hálójában

A betegség szakaszokban, úgynevezett shubokban zajlik, amiket fellazult asszociációk jellemeznek, téveszmék, érzékcsalódások lépnek fel, magyarázta a főorvos. A gondolkodás zavarai figyelhetők meg, s gyakran érzi úgy a beteg, hogy külső erők irányítják, utasítják, hangok minősítik, mégpedig negatívan, becsmérlően. A beteg eleinte élénk, hajszolt, gyakran kávéval, cigarettával is felpörgeti magát, de az alkoholfogyasztás ritka. Aztán megnyugszik, lelassul. Egy-egy shub után a személyiség rendeződik, de mindig egy kicsit alacsonyabb szinten, a végén egy kiégett, érzelmileg közönyös embert látuk, akinek az aktivitása és a spontaneitása jelentősen csökkent, kapcsolatai beszűkültek.

De. Gedeon Zoltán elmondta, hogy a téveszmék szélsőséges esetben agresszióhoz is vezethetnek, de nem ez a jellemző a skizofrén betegeknél. Hangsúlyozta: valaemnnyi e témában született statisztika kimutatta, hogy a gyilkosok, az erőszakos bűnőzük nagyobb arányban kerülnek ki az ilyen betegséggel nem küzdő emberek világából.

A skizofrénia genetikailag meghatározott, a férfiak és a nők érintettsége azonos. A betegség a világon mindenütt az emberek körülbelül 1 százalékánál alakul ki. Gyógyszeres kezelést igényel, mellyel a lefolyása lényegesen kedvezőbb, mint kezeletlenül. A gyógyszerek többsége az úgynevezett pozitív tünetekre hat (amikor megjelenik valami plusz: a hang, a téveszme…). A negatív tünetekre (érzelmi elsivárosodás, aktivitás csökkenése) ható szer néhány évvel ezelőtti magyar fejlesztés. A skizonfrének eleinte anniyra valóságosnak élik meg a hallucinációkat, hogy úgy érzik: nem gyógyszer kell nekik, hanem megértés. A gyógyszerek rendszeres szedésének szükségességét nem fogadják el, ebben segít, hogy van olyan injekciós készítmény is például, amiből elég háromhavonta egyet beadni, s a hatása negyed évig megmarad. A betegségből általában az érintettek csak körülbelül 20 százaléka gyógyul meg teljesen, de 40-60 százalékuk egyensúlyban tartható, önálló életvitelre alkalmas, munkaképes marad.

– Sokféle skizofrénia van, de a hasadás nem a beteg személyiségei között van, mint ahogy a közhiedelemben él, hanem az egyén és a realitás között. Az egy emberben párhuzamosan létező, többféle, egymásról nem tudó személyiségek nem erre a betegségre jellemzőek, hanem a multiplex személyiségre. Jó példa erre Az ötödik Sally című könyv. A való életben én multiplex személyiséggel még nem találkoztam, s olyannal sem, aki látott volna ilyet – zárta szavait dr. Gedeon Zoltán.

