A vízibiciklin is első legyen a biztonság

Ha elindul a strandszezon, akkor nem lehet elégszer hangsúlyozni a vízi balesetek megelőzésének fontosságát. Nádasdi Zoltán, vízimentő is igyekszik minden szolgálat alkalmával felhívni a strandolók figyelmét a biztonságos fürdőzés fontosságára – erről kérdezte Vízimentők hivatalos oldala.

15 éve mentőőrként kezdted meg a vízimentő szolgálatot és azóta minden nyáron egyenruhában térsz vissza a Balaton-partra. Mit jelent neked a vízimentés?

Vízimentőként úgy érzem, muszáj folyamatosan felhívnunk az emberek figyelmét arra, hogy a biztonság legyen számukra az elsődleges. 15 éve dolgozom vízimentőként. Ez idő alatt sok mindent láttam. Elkeserítő, de minden évben találkozom jó pár felelőtlen és meggondolatlan emberrel a strandokon. Igaz bele kell kalkulálnunk azt, hogy nyár van. Ilyenkor az emberek meggondolatlanabbak, tehát éppen ezért vagyunk mi, vízimentők, hogy próbáljuk felhívni a figyelmüket arra, hogy a víz egy olyan közeg, ami veszélyeket hordoz magában és bizonyos szabályokat be kell tartani ahhoz, hogy biztonságosan lehessen strandolni, fürdőzni és élményeket szerezni. Nem csak vízimentőként, hanem civil emberként is mondom, ha bemegyünk a vízbe, akkor úgy fürdőzzünk és szórakozzunk, hogy közben figyeljünk magunkra és másokra is.

Tavaly nyáron a Vízmentők Magyarországi Szakszolgálata és az AbOvo Group cégcsoport közös balesetmegelőző kampányt indított „A semmit nem lehet odadobni!” néven, melynek célja, hogy minden magyarországi tavon és strandon üzemetetett vízibicikli kölcsönző vízibiciklijére kerüljön felszerelésre valamilyen mentőeszköz, például mentőgyűrű. Te 5 darab mentőgyűrű beszerzésével hozzájárultál ehhez a kampányhoz, mégpedig úgy, hogy felajánlottad azokat a zánkai vízibicikli kölcsönzőnek.

Néhány éve volt egy olyan nyár, amikor nagyon megemelkedett a vízi balesetek, illetve vízbe fulladások száma. A VMSZ, hogy csökkentse a megelőzhető balesetek számát, elindította ezt a kampányt, ami azt üzeni, hogy, ha van valamilyen mentőfelszerelés a vízibiciklin, akkor azt egy esetleges veszélyhelyzet esetén rendeltetésének megfelelően lehet használni, vagyis életet lehet vele menteni.

Ez így igaz. Nagyon fontos üzenete van a kampánynak. Egyesületünk, azoknak a kölcsönzőknek, akik felszerelik bérelhető eszközeiket valamilyen mentőeszközzel, egy olyan információs matricát juttat el – természetesen megfelelő darabszámban -, amit felragasztva a bérelhető eszközökre az üzemeltető tovább növelheti a strandeszközt használók biztonságát.

A cikk teljes tartalma Itt olvasható!