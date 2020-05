A virágosítás mellett komoly fejlesztések is várhatók Felsőrajkon

A település lakói közül többen, több alkalommal összefogtak az elmúlt időszakban azért, hogy önzetlenül, a szabadidejükben lakókörnyezetüket szépítsék.

Legyen szó a temető arculatának megőrzéséről, vagy a közterületek virágosításáról, sokan, sokszor kivették és kiveszik a részüket a munkából. Zsuppánné Horváth Mária polgármester, aki októbertől látja el a faluvezetéssel járó teendőket, jelezte: az emberi kapcsolatok, a közösség ereje sokat számít a település életében.

– Az első nagyobb, közös munkánk a falu parkosítása volt, még hónapokkal ezelőtt – mondta Zsuppánné Horváth Mária. – Közterületekre ültettünk virágokat: a várudvar köré, a központi parkba, az önkormányzathoz, az iskolához, a kultúrházhoz. Közel ezer tő virággal szépítettük a falut. A növényeket László Tímea vállalkozó és Vigh László, a falu szülötte, miniszteri biztos, parlamenti képviselő ajánlotta fel.

– Nem mellesleg, a szilveszterkor tartott jótékonysági bálunk bevételét is a község arculatának szépítésére fordítjuk – folytatta a polgármester. Azonban az említett munka révén nem került pont a közösségi teendőkre. Társadalmi munka keretében az iskola számára felajánlott téli tüzelőt is kályhakészre dolgoztuk. Amire pedig még szintén büszkék vagyunk, hogy a vihar által megrongált pajtatetőt rendbe hoztuk. A közelmúltban a temetőben lévő egyik ősi sírkertet is helyrehoztuk. Az egyház révén egyébként a ránk maradt hasonló sírokat szintén folyamatosan karbantartjuk. Amúgy a munkákból családanyák, édesapák, gyermekek vették ki a részüket. Nagy hálával tartozunk mindenkinek, aki szívén viseli, s aktívan hozzájárul – önzetlenül – a környezet szépítéséhez – fogalmazott Zsuppánné Horváth Mária.

Felsőrajk polgármestere elmondta azt is: nem csak a közösségi munka élénk a településen. Még a járvány előtti időszakban, közösségi programokban is bővelkedett a falu. Ünnepségeket, jeles eseményekhez kapcsolódó megemlékezéseket szerveztek. Azonban – a koronavírussal összefüggő óvintézkedések, szigorítások miatt – közösségépítő rendezvényekre egyelőre nem kerül sor.

– A falunk legkisebb lakóit is rendhagyóan köszöntöttük – folytatta a polgármester. – Az elsőszülött babákat, öt kisfiút és egy kislányt, valamint anyukáikat otthonukban látogattuk meg. Húszezer forint értékű vásárlási utalványt és névre szóló emlékplakettet kaptak. Az idősekről sem feledkezünk meg. A számukra korábban tervezett ünnepet majd a későbbiekben, biztonságos, járványmentes időszakban tartjuk meg. Természetesen a hétköznapokban is segítjük a szépkorúinkat. Hamarosan falugondnoki szolgálat kezdi meg működését a településen, amelynek kiemelt feladata lesz egyebek közt az idősek segítése. A hat közfoglalkoztatottnak is sokat köszönhet Felsőrajk – összegezte Zsuppánné Horváth Mária, aki hozzátette: a közösség építésén és megsegítésén túl azért is dolgozik, hogy fejlesztések révén is korszerű legyen Felsőrajk.

– Konkrét terveink vannak a jövőre nézve – folytatta a polgármester. – Jelenleg a költségvetésünk racionalizálása zajlik, ami nem kevés munkával jár. Megpróbálunk előrelátók lenni. A kultúrházunkat, amely népszerű és frekventált épület, energetikailag racionalizálnánk pályázati támogatásból. A fűtést és a világítást korszerűsítenénk, napkollektorral látnánk el, és szigetelnénk az épületet. Az óvodát is rendbe hoznánk, amely esetében számítunk Manninger Jenő térségi országgyűlési képviselőnk lobbierejére. Sok a gyermek, így kicsinek bizonyul az óvoda, ezért szükséges bővítenünk is. Ezek mellett, egy Leader-pályázat 6 millió forintos támogatásából és saját erőből modernizáljuk, illetve bővítjük majd a ravatalozó épületét – árulta el Zsuppánné Horváth Mária.