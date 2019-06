A pünkösdi királyt és királynőt is megválasztották Zalalövőn

Újabb programelemekkel bővült a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület pünkösdi programja. Szombaton mások mellett a honvédség tartott bemutatót, s a motorosok számára is kínáltak elfoglaltságot.

Utóbbiak nemcsak közös túrán vettek részt, de motorszépségversenyre is benevezhették a járműveiket. A versenyen egy japán gyártmányú, piros színű sportmotor szerepelt a legjobban. A bevált és kedvelt hagyományos programok sem maradtak el, így az egész napos rendezvény közös főzéssel indult, majd pünkösdi királyt és királynőt választottak. A címre aspiráló férfiakra többek között zsákban futás és vízhordás várt, míg a hölgyeknek almahámozásban és célba dobásban is bizonyítaniuk kellett rátermettségüket.

– A pünkösd a keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepe, amihez évezredes hagyományok is kötődnek – mondta Csonka Ferenc, a szervező egyesület elnöke. – Számunkra is nagyon fontos program a Zalalövői Magyar Pünkösd, már tizenkettedik alkalommal rendeztük meg, s igyekszünk mindig újítani egy kicsit. Azt tervezzük, hogy a honvédség bevonása és a motorosokkal való közös ünneplés a jövőben is szerves részét képezi ennek a napnak.

Az egyesület rajzversenyt is hirdetett általános iskolás gyermekeknek. Az alsó tagozatosok közül egy teskándi testvérpár, Gyalog Petra és Gyalog Flóra alkotását találta a legjobbnak a zsűri, míg a felsősök versenyét Tóth Emese nyerte.