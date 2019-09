A pályázatok mellett saját forrásból is korszerűsítenek Homokkomáromban

Újabb, nagyszabású fejlesztés zajlik a dél-zalai községben. Saját költségvetésből tovább korszerűsíti a falu a ravatalozót, ám ezzel a fejlesztések sorára még nem kerül pont.

Mint arról korábban beszámoltunk: a település nem csak a pályázati lehetőségeket ragadja meg. Annak ellenére, hogy kis költségvetésből gazdálkodnak, saját forrásból is több dolgot rendbe hozatnak, valamint építtetnek a községben. A közösségi rendezvényeknek otthont adó faluháznál – sok más mellett – új, térköves bejárat és modern feljáró épült, ám az elmúlt évek során korszerűsítették és új eszközökkel szerelték fel a konyhát, színpaddal gazdagították a létesítmény előterét, új színt kaptak a helyiségek is. Nem csak a faluházban, az önkormányzati hivatal épületében is több dolgot renováltak. Az épület padlózatát újraburkolták, valamint korszerűsítették az orvosi rendelő helyiségét.

– Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk rendbe hozatni minél több dolgot a községben – ezt Singula Ferencné, Homokkomárom polgármestere mondta. – Mozgalmas évek vannak mögöttünk, feladatokból nem volt hiány. Azonban az említett felújításokat, amelyek a terveink közt is szerepeltek, sikerült megvalósítani. Ha nem sikerült pályázati úton támogatást nyernünk, akkor tudatosan és költséghatékonyan gazdálkodtunk: ennek köszönhetően hozattunk rendbe számos dolgot. Jelenleg a ravatalozó felújítása zajlik. A korábbi években már nekiláttunk a kisebb-nagyobb léptékű korszerűsítésnek. Tetőt cseréltünk, új csatornarendszert alakíttattunk ki, térköves feljárót építettünk, valamint kovácsolt­vas kaput és időtálló kerítést a sírkerthez. Ezúttal pedig szigeteltetjük a ravatalozó épületét, kifestetjük kívül-belül, valamint az urnafalat is bevakoltatjuk. A ravatalozó előtti tér fa tartóoszlopait és ajtaját szintén lefestetjük. A kapuhoz vezető feljáró mellé rozsdamentes acélból esztétikus „kapaszkodót” is építtetünk. Amint ezekkel végzünk, a temető modernizálására egy időre pont kerül – összegezte Singula Ferencné.

A polgármester jelezte: az elmúlt években összességében mintegy ötmillió forintot költött a település – saját forrásból – a temető felújítására, rendben tartására.

– Az újabb modernizálásra nem kell sokat várni – folytatta Singula Ferencné. – Heteken belül térfigyelő kamerarendszerrel látjuk el a falut, szintén saját forrásból. Mindez közel kétmillió forintba kerül.

Homokkomárom elöljárója hozzátette: az útrekonstrukciók sora is hamarosan folytatódik. A kivitelezőtől függően rövidesen elkezdődik az önkormányzati hivatal épületétől a Kucs-közig vezető útszakasz, valamint a Petőfi utca egy részének időtálló rendbetétele. Erre még korábban nyertek támogatást, pályázati úton. Modern, remixes-eljárással hozzák rendbe a szakaszokat. A régi, rossz aszfaltot felszedik, majd átdolgozott formában visszatöltik az útra.