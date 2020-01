A köz(ös)ségi disznóölések eredményeit este meg is kóstolhatták a helyiek

A két szomszédos településen egyaránt hagyományőrző disznóvágást tartottak az elmúlt hétvégén. Dobriban első alkalommal szervezték meg a programot.

Tornyiszentmiklóson több éve rendszeres esemény a januári disznóvágás, melyet a Tornyiszentmiklós Településért Egyesület szervez meg minden alkalommal. A civilszervezet legfontosabb céljai között ott van a hagyományteremtés és hagyományőrzés is. Ezzel a rendezvényükkel is szeretnék ezeket szolgálni. Múlt szombaton már kora reggel gyülekeztek az egyesület tagjai és a hozzájuk csatlakozó önkéntes segítők a művelődési ház udvarán, hogy nekilássanak a munkának. A hideg, nyirkos időjárás ellenére mindenki jókedvűen tette a dolgát, és elkészült a májas és véres hurka, a sült hús, a kolbász és az elmaradhatatlan toros káposzta is a vendégek fogadására.

A közeli Dobriban hagyományteremtő céllal, első alkalommal szervezett az önkormányzat disznóvágást. Lógár Zoltán alpolgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy nagy készülődés előzte meg a várva várt programot, illetve a disznóvágás szervezése nagy visszhangot keltett a mintegy 110 lakosú településen. Mint megfogalmazta: egység, összetartás és tenni akarás jellemezte az előkészületeket és magát a rendezvényt is, melyen idősek és fiatalok egyaránt részt vettek.

A munka – ahogy a disznóvágásokon lenni szokott – korán reggel kezdődött, a 150 kilós sertést 15 fős csapat dolgozta fel és készítette el az étkeket az esti vacsorára a falu közösségének. Az alpolgármester arról is beszámolt, hogy nagy sikere volt a jó hangulatú rendezvénynek, összesen közel hatvanan kapcsolódtak be, és a vacsora utáni zenés mulatság hajnalig tartott.

A faluban egyébként több programot is szerveznek a közeljövőben. E hétvégén Vince-napi pincejárásra indulnak a dobri hegyre a kerkaszentkirályi gazdákkal közösen, míg márciusban a környékbeli települések bortermelőivel rendeznek majd borversenyt.