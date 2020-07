A közös alkotás sikerélményét lehet megtapasztalni Hagyárosböröndön

Az észak-zalai község önkormányzata először biztosít nyári táborozási lehetőséget a településen élő gyerekek számára. Varga Katalin polgármester kalauzolt bennünket a negyven lakost számláló hagyárosi településrészen ezekben a napokban működő nappali alkotótáborban.

– Azt szeretnénk, hogy a gyerekek, a ráérő szülők, nagyszülők együtt tapasztalják meg a tárgyak, játékok létrehozását lehetővé tevő kézműveskedés örömét – mondta a község vezetője, miközben körbesétáltuk a fafaragásokkal teli udvaron felállított asztalokat, ahol a gyerekek éppen a falapokba meghatározott minta alapján bevert kis szögek köré fontak színes fonalakat, hogy az össz­kép végül rókát, pillangót, kutyát, miegyebet ábrázoljon.

– Úgy véljük, érdemes megérezni a falusi élet ízét együtt, úgy, hogy nem a számítógép és a telefon vezérli az időtöltést. Akinek több a türelme, bonyolultabb dolgokba is belefoghat, akinek kevesebb, az is hozzájut a saját kezű alkotás sikerélményéhez – mutatta a terebélyes fa ágain látható alkalmi tárgykiállítást Varga Katalin. – A helyi és a helyi kötődésű gyerekek közben összebarátkoznak, ideális környezetben szoknak vissza az alkotás inspiráló öröméhez, s a kemencében is sül pár finom falat, de az étkezés javarészt abból áll, amit ők vagy a szüleik hoznak. Tervezünk még egy kavicsgyűjtő túrát a patakhoz, mert festett kavicsképeket fogunk készíteni. A gyerekek közben láthatnak háziállatokat, ebéd után meg kicsit elcsendesednek, pihennek az udvari fák árnyékában.

Látható, nem kell különösebben nagy dolgokra gondolni, nincs feszes napirend, és épp ez a jó. Olyan, mintha a nagyi kertjében töltenék a nyári napokat az iskolás korúak. A 12 éves Miszori Gergő például pont így van, Szegedről érkezett a nagymamájához, a táborban unokatestvéreivel tölti az időt.

– Úgy gondoltam, nincs túl jó kézügyességem, de ezt a rókát én csináltam, egész jó lett, meg a pompon is, szóval érdekes itt – mondta a kis szöges képére mutatva.

A táborvezetői feladatokat Császár Alma vállalta magára, aki ugyan vegyészmérnök végzettségű, de a múlt tanévben óraadóként kémiát tanított a teskándi iskolában. Úgy tűnik, ért a kisdiákok nyelvén.

– Arra törekszünk, hogy minél több sikerélményhez juttassuk a gyerekeket, nyakláncokat, faliképeket csináltunk makramécsomózással, most pedig fonalképeket készítünk. Tizenöt-húszan vagyunk, de mindig jönnek új gyerekek.

A polgármester jelezte, augusztusban még egy kézműves napot terveznek a hagyárosböröndi kultúrházba, 15-ére pedig bagolytúrát a környező erdőkbe. Megtudtuk, a községet egyre többen választják lakóhelyül, élvezik a falu nyújtotta nyugalmat és a festői környezetet, nem utolsósorban a megfizethető ingatlanárakat, amit a teljes közművesítés tesz még vonzóbbá.