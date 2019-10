A csodálatos Délvidékre utaztak a kőrösis diákok

A Határtalanul program keretében a Kőrösi-iskola 42 hetedik osztályos tanulója öt pedagógussal, négy napot tölthetett el Délvidéken.

A diákok már az utazás előtt sokat olvastak, fotó és tablókiállítást készítettek a helyszínekről, beszélgettek a Kárpát-medence magyarságáról. Az utazás is számos élménnyel szolgált a tanulók számára, miközben keresték a magyar történelem nyomait. Az első megálló Zombor volt, ahol megtekintették az egykori vármegyeházat. Doroszlón felkeresték a csodakutat, a délvidéki magyarság legnagyobb búcsújáró helyét. Csodatévő legendáját megismerve megmosták a kezüket és az arcukat a vízben. A következő napokban is folytatódtak az érdekes programok: a Rákóczi Szövetség tagjaival megkoszorúzták a Délvidék legnagyobb Turul szobrát. Ezután Szabadkán többek között Hunyadi Mátyás szobrát is megnézték. A kanizsai társaság Újvidékre is ellátogatott, a városnéző séta után Péterváradon bejárták a vár alatt Európa egyik legnagyobb erődítményrendszerét, s közben csupa érdekes dolgot hallottak az egykori katonák mindennapjairól. A kirándulás Nándorfehérváron fejeződött be, ahol az egykori vár romjait járták be.