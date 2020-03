Másra fogta a lopást a tolvaj

Hamis tanúzás miatt is vádat emeltek ellene.

A megyei főügyészség által kiadott tájékoztató szerint a büntetőeljáráshoz vezető események 2018 áprilisában történtek Nagykanizsán. Az Angyalhegyen borospin­cébe tört be az ajtó befeszítésével ismeretlen tettes, és Honda típusú motoros

kapálógépet, valamint üzemanyagot vitt el.

A nagykanizsai rendőrkapitányságon nyomozás indult a lopás miatt ismeretlen tettes ellen. Ennek során 2018. május 15-én tanúként hallgattak ki egy 23 éves kisrécsei férfit, aki a hamis vád következményeire történt kioktatást követően azt állította, hogy a betörést ismerőse követte el. Beszámolt arról is, hogy a bűncselekményről mi módon szerzett tudomást, sőt látta is az ellopott kapálógépet. Ezen túlmenően a rendőrségi nyilvántartásban bemutatott fotó alapján azonosította is a személyt, aki ellen a vallomása alapján büntetőeljárás indult.

A nyomozás során azonban felmerült a gyanú, hogy a betörést nem a megnevezett férfi követte el, hanem a tanú volt a tettes. Ez alapján őt 2018. augusztus 3-án már gyanúsítottként hallgatták ki, s ekkor a kisrécsei férfi beismerő vallomást tett. Mint elmondta, az ismerősének a betöréshez semmi köze, csak azért vádolta meg, mert haragudott rá.

A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közlése szerint az egerszegi járási ügyészség büntetőeljárást eredményező hamis vád bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.