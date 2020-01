Erős szél és sok-sok felhő vár a zalaiakra szombaton

Szerencsére néhány órára kisüt a nap.

Hideg, -1 fokos hőmérséklettel indult a reggel, s a délelőtt folyamán 0 foknál nem is lesz melegebb. Időnként erős lesz a szél, akár 45 km/h-val is fújhat. Délre felmelegszik az idő, ekkor lesz a legmelegebb: 8 fok. A felhős égbolt ebben az időszakban kitisztulhat és a Nap is megmutatja magát. Sötétedés után a hőmérséklet ismét visszaugrik 0 fokra, ám a szél is enyhül majd. Hidegfront érkezik – jósolja az idokep.hu.