Nyergesvontatóval gázoltak el egy gyereket Nagykanizsán, a helyszínen meghalt

Tisztázatlan körülmények között Nagykanizsán, a Csengery út és a Kisfaludy Sándor utca kereszteződésénél egy nyerges vontató elütött egy gyereket. A baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Információink szerint az áldozat 9 éves volt. A teljes cikk ITT található.

Rágalmazás és becsületsértés miatt tett feljelentést a Kanizsai Dorottya Kórház vezetősége

Pár hete kapott szárnyra a pletyka, miszerint a Kanizsai Dorottya Kórház több orvosát és magát a főigazgatót is bilincsbe verve vitte el a rendőrség az intézményből. A jólértesültek azt is tudni vélték, hogy az orvosok hálapénzt fogadtak el, s ezért indult ellenük eljárás. A rosszindulatú pletyka már az országos sajtót is elérte, néhány napja ugyanis egy budapesti újságíró jelentkezett be a főigazgatónál, miszerint konkrét értesülései vannak az ügyről, a „bilincsben elhurcolt orvosokról”. A részletek IDE kattintva olvashatók.

Drasztikus döntések várhatók Zalaegerszegen is

A drasztikusan megnövekedett energiaárak fájdalmas intézkedésekre kényszeríthetik az önkormányzatokat, közszolgáltatások felfüggesztése várható számos településen. Megkérdeztük Zalaegerszeg polgármesterét, milyen helyzetben van a város, és milyen intézkedésekre készülnek. A teljes cikk ITT olvasható.

Meghalt egy zalai férfi, miközben villanyórát szerelt

Meghalt egy 59 éves Zala megyei férfi, amikor villanyórát szerelt Ábrahámhegyen, egy magánháznál szerdán este. A részleteket IDE kattintva olvashatja.

Csak egy alsógatya volt az egyik zalaegerszegi katalizátortolvajon, amikor rajtaütött a TEK

özel ötmillió forint kárt okozott az a három férfi, aki gépkocsik katalizátorát vágta le és lopta el, a trió két tagjának letartóztatását szerdán rendelte el a nyomozási bíró. A teljes cikk ITT olvasható.

Elhunyt a ZTE korábbi játékosa

Hatvankilenc esztendősen elhunyt Papp II. Zoltán, a ZTE labdarúgó-csapatának egykori játékosa. A részleteket ITT olvashatja.

Bizonyos intézmények ideiglenes bezárása is bekövetkezhet a jövőben Nagykanizsán

Nehéz időszak elé néz az önkormányzat, miután az egekbe szökő energiaárak több mint 600 millió forintos lyukat ütöttek a költségvetésen. Erről is, illetve a vízmű állami tulajdonba adásáról is elmondták véleményüket a képviselők a közgyűlésen. A teljes anyagot IDE kattintva olvashatja.

Hétvégén rendezik az utolsó őszi Sörfesztivált Zalaegerszegen

A tavalyihoz hasonlóan idén is több ezer látogatóban bíznak a hétvégi, XI. Zalaegerszegi Sörfesztivál szervezői. Péntektől vasárnapig koncertek, változatos gasztronómiai kínálat és családi programok várják az érdeklődőket a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok előtt. Ha kíváncsi a részletekre, kattintson IDE.

Zalai lány fejére került a korona a Tündérszépek 2022-es szépségverseny országos döntőjében

Több száz jelentkező közül a megyeszékhelyi Pesti Viktória fejére került a korona a Tündérszépek 2022-es szépségverseny országos döntőjében. A 18 éves lány természetességével, pozitív kisugárzásával és bájával nyűgözte le a szakértőkből álló zsűrit. A teljes cikket ITT olvashatja.

Hétköznapi hősök Zalában – Erdélyi Péter a mai napig emlékszik a buszbalesetben kimentettek arcára

„Hétköznapi hősök Zalában” sorozatunk első részében Erdélyi Pétert, a Lenti Hivatásos Tűzoltóság rajparancsnokát mutatjuk be, aki 2002-ben szerelt fel tűzoltónak. A teljes cikket Erdélyi Péterről IDE kattintva olvashatja.