Zalatárnokról indult, ahogy testvére Papp Antal is, aki a ZTE csapatának meghatározó játékosa volt. Papp Zoltán az NB I/B-ben mutatkozott be az egerszegi együttesben az 1971-1972-es szezonban, és tagja volt az NB I-be először feljutó együttesnek, így pedig jött számára az élvonalbeli bemutatkozás is. Összesen 44 NB I-es találkozón szerepelt a ZTE együttesében 1972 és 1976 között, de sérülései miatt később alacsonyabb osztályban folytatta. Papp Zoltánt Zalatárnokon helyezik örök nyugalomra.