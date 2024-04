A likebalaton.hu közlése szerint, kevesen ismerik tartalmában a mindenképpen érdekes tényt, hogy a leghíresebb szórványnyelvemlékünk, A tihanyi apátság alapítólevele, 1055-ben már említi a tihanyi és foki révet, de a későbbi idők forrásaiban is rálelhetünk a révészek említésére. Idővel az úgynevezett révjog is kialakult a tónál, azaz az átutaztatás során szedett vámdíj. A Balatonon néhány évszázaddal ezelőtt több révátkelőhely is működött, a Tihany–Szántód útvonalon kívül. Ismeretes volt még a fenékpusztai és a révfülöpi. Kompként ekkortájt emberi erővel – az apátsági cselédek által – hajtott fahajót használtak. Az indulóállomás mindig Tihany volt, Szántódról nehezebbnek bizonyult átjutni a túloldalra, általában füstjelekkel hívták a szántódi révészek a tihanyiakat. Egy 1820-ban született összeírás szerint a komp egyszerre 35 személyt, 5 parasztszekeret, 1 hintót, 12 lovat tudott átszállítani.