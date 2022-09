Megelégelték a pletykákat 42 perce

Rágalmazás és becsületsértés miatt tett feljelentést a Kanizsai Dorottya Kórház vezetősége

Pár hete kapott szárnyra a pletyka, miszerint a Kanizsai Dorottya Kórház több orvosát és magét a főigazgatót is bilincsbe verve vitte el a rendőrség az intézményből. A jólértesültek azt is tudni vélték, hogy az orvosok hálapénzt fogadtak el, s ezért indult ellenük eljárás. A rosszindulatú pletyka már az országos sajtót is elérte, néhány napja ugyanis egy budapesti újságíró jelentkezett be a főigazgatónál, miszerint konkrét értesülései vannak az ügyről, a „bilincsben elhurcolt orvosokról”.

A kórház jó hírét veszélyeztették a pletykák Forrás: ZH Archívum

Dr. Brünner Szilveszter, az intézmény főigazgatója ezután döntött úgy, hogy kollégái és az intézmény jó hírének megőrzése, valamint a betegek bizalmának megtartása miatt egyértelmű és világos közleményt ad ki, amit alább változtatás nélkül közlünk. „A Kanizsai Dorottya Kórház elkötelezett az egészségügyi ellátórendszernapjainkban is zajló átalakítása mellett. Ennek a folyamatnak a részeként – a Nemzeti Védelmi Szolgálattal együttműködve – prioritásként tekintünk a paraszolvencia elleni küzdelemre és üdvözöljük a hálapénz megszüntetésére tett központi intézkedéseket. Döbbenten értesültünk azokról az álhírekről, melyek az utóbbi hetekben keltek szárnyra a vezető beosztású orvosainkkal és rajtuk keresztül a kórházzal összefüggésben. Határozottan elutasítjuk azokat a rágalmakat, hogy intézményünk munkatársai hálapénzt fogadtak el betegektől. A kórház vezetése és dolgozói elítélik a paraszolvencia elfogadását és azon dolgozunk, hogy minden betegünk a lehető legmagasabb színvonalú ellátásban részesüljön bármilyen anyagi ellentételezés nélkül. Hangsúlyozzuk: a rágalmakkal és pletykákkal ellentétben intézményünk egyetlen egy dolgozóját sem vonták büntető eljárás alá paraszolvencia elfogadása miatt. Éppen ezért valamennyi, ezzel ellentétes tartalommal megjelenő hírt visszautasítunk, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy az efféle rágalmak terjesztése sérti munkatársaink emberi méltóságát, szakmai munkáját, valamint az orvos-beteg bizalmi kapcsolat megrontásán keresztül alkalmas arra, hogy rombolja intézményünk jó hírét. Ennek megakadályozása érdekében kórházunk vezetése rágalmazás és becsületsértés miatt feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen.”

