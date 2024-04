Ebből a perspektívából is jól látszik, hogy Ladák szerepelnek Szakony Attila fotós felvételén. Nem is akármilyenek, innen nézve olyanok, mintha a napokban gördültek volna le a gyártószalagról. Pedig annak néhány verda esetében már van vagy 40 éve. Azért azt el kell áruluk van egy kakukktojás is köztük. A sorban a padlizsánlila színű, duplakörlámás kocsi egy Fiat 124 S, amiből nagykanizsai tulajdonosa, Varga József szerint mindössze három darab van az egész országban. Az 55 (!) éves kocsi mindössze néhány napja került Gyöngyöspatáról Nagykanizsára. A Cars Fanatik Klub közössége igazán kitett magáért, hiszen a Kanizsa Aréna parkolójában megtartott tavaszi autóstalálkozón rengeteg más érdekességet is láthatott a közönség.