Pesti Viktória izgatottan várta a döntőt, de még mindig alig hiszi el, hogy végül a legszebbnek választották. Elmondta: a többi lány nagyon csinos, jó alakú és szép arcú volt, nem is gondolt arra, hogy esélye lehet egy ilyen erős mezőnyben. A program szerint az ismerkedést követően koreográfiákat tanultak be, majd a bikinis felvonulást követően estélyiben léptek a zsűri elé.

Pesti Viktória az eredményhirdetés után

Forrás: Markovics Gábor / Borsonline

– Olyan gyorsan történt minden, már azt is megtisztelőnek éreztem, hogy egyáltalán Zala megyét képviselve bekerülhettem a döntőbe - mesélte. - Titkon persze gondolkoztam azon, milyen jó érzés lenne, ha második udvarhölgy lehetnék. Azonban az is eszembe jutott, hogy helyezés nélkül is csak a szép pillanatokra emlékezhetnék. Ezért lepett meg annyira, hogy az eredményhirdetésnél az első lettem.

A 180 centiméter magas lány számára ismerős a szépségipar világa, hiszen bő két éve modellkedik, sőt szeret is a fényképezőgép előtt pózolni. Talán ezért is mindig odafigyel az alakjára, amit konditeremben formál, kardió edzésekkel. Jelenleg 59-60 kilogramm, s fontosnak tartja, hogy mindig fitt és izmos teste legyen, hiszen ezt a modellvilágban is díjazzák.

A bikinis felvonulás is része volt a versenynek

Forrás: Markovics Gábor / Borsonline

– A stáb tagjai mindenkit arra kértek, hogy mosolyogjanak, esetemben ez mindig természetesen jön, talán ez is segített az első hely megszerzésében – folytatta Viktória, aki Zalaegerszegen a Pannon Egyetemen menedzsment és gazdálkodás szakon tanul tovább. – Korábban édesanyám is szerepelt szépségversenyen, ezért neki is szerettem volna bizonyítani egy jó helyezéssel, hogy büszke lehessen rám.