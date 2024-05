A belvárosi épület „gazdája” a Család és Gyermekjóléti Központ, ám itt több civil szervezet is otthonra talált, amelyek tagjait mostantól méltó körülmények fogadnak. A beruházás során például nyílászárókat cseréltek, kifestették az épületet s a kivitelezők megújították a villamos hálózatot is. Minderre szükség volt már, hiszen a helyiségek állaga alaposan leromlott az elmúlt évtizedekben.

Jakabfi László, a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője arról beszélt, itt a látás- és mozgássérültek s az autizmussal élők „találtak otthonra”, emellett ebben az épületben működik a Kolping Segítő Szolgálat, s ezekben a helyiségekben tartják a kortárssegítő foglalkozásokat is.

A tervek szerint hamarosan a szülői csoportok is a belvárosi közösségi házban találkozhatnak, a fiatalokat pedig később díjmentesen használható wifi s más szolgáltatások várják majd.

A rekonstrukciót a VÜZ Nonprofit Kft. munkatársai végezték, s hozzájuk sok önkéntes is csatlakozott. Manninger Jenő polgármester az átadón leszögezte: Keszthely önkormányzatának az idősek és a rászorulók segítése kiemelten fontos. Ezért is öröm, hogy most már méltó körülmények várják az ide érkezőket: a civil csoportok mellett az iskolákban s óvodákban tevékenykedő szociális munkásokat is.

A CLLD-projektekben már több közösségi ház megújult Keszthelyen, például a Külső Zsidi úton, illetve a Kultudvarban, emlékeztetett Vozár Péterné alpolgármester. Hozzátette, ezt a beruházást számos nehézség hátráltatta ugyan, de sikerült azokat legyőzni, így megújult, korszerűsödött a belvárosi épület, amelyet ugyanazon szervezetek használhatnak a jövőben, amelyek eddig is itt működtek – eredményesen s jó kapcsolatban a helyhatósággal.

Az épület berendezéséhez érkeztek felajánlások is, az önkormányzat pedig a közeljövőben újabb bútorokkal s más szükséges tárgyakkal, eszközökkel teszi még komfortosabbá a belvárosi közösségi házat.