Balaicz Zoltán leszögezte: a 2022-es városi költségvetés stabil, az önkormányzat biztonsággal tudja működtetni az intézményeket, de a világméretű energiaválság Zalaegerszeget sem kerüli el.

– A villamos energiára vonatkozó szerződésünk az E.ON-nal 2022. december 31- ig érvényes, vagyis a jövő évre újat kell kötnünk, közel 8–10- szer magasabb szolgáltatási áron – nyilatkozta.

Balaicz Zoltán közölte: a gázszerződésük az EON-nal 2023. október 30-ig érvényes, e téren jobb a helyzet.

– Ahogy a város polgárai is sorra veszik a spórolási lehetőségeiket, úgy az önkormányzat is kiemelten foglalkozik a jövőre kritikussá váló helyzettel – folytatta Balaicz Zoltán. – Az előzetes számítások alapján Zalaegerszegen 2023- ban, az összes intézményt és városi céget figyelembe véve az áram és a gáz ára 6,6 milliárd forinttal fog emelkedni, ebből a Zalavíz Zrt. költségeinek növekménye önmagában 3,6 milliárd forint, amit csak állami szerepvállalással lehet kezelni. Az arányok érdekében jelzem, hogy a város teljes iparűzésiadó-bevétele évente 5 milliárd forint. Jelenleg zajlik az adatok pontosítása és az intézkedési tervek kidolgozása, melynek során a többi városhoz hasonlóan nálunk is várhatók 2023-ban drasztikus döntések, de alapelv, hogy az önkormányzati alapszolgáltatások nem sérülhetnek, és azoknak tovább kell mindenképpen működni (bölcsődék, óvodák, oktatás és nevelés, orvosi rendelők, idősotthonok, szociális intézmények, közvilágítás, gyermekétkeztetés, tömegközlekedés). Újra kell gondolnunk azonban 2023-ban az összes többi intézményünk működését, de 2022-ben még nem várhatók lépések.