A Csónakázó-tónál szombaton a 3. alkalommal tartották meg a Nyúlcipő, fuss a nyúl után! elnevezésű jótékonysági futást. A Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ "Segíts, hogy segíthessünk" Alapítványa a Kanizsai Futóklubbal közös rendezvényére mintegy százan regisztráltak. Mészáros Adrienn, a központ intézményvezetője beszélt a rendezvény küldetéséről. Elmondta: a nevezőktől részvételi díj gyanánt tartós élelmiszereket kértek, s cserébe olyan közösségépítő programmal kedveskedtek, aminek egészségmegőrző szerepe van. A társszervevő futóklub az indulók számára bemelegítést vezényelt le, majd a gyermekek 600 méteres kört futhattak. A felnőttek egy tókört, vagyis 5 kilométeres futást, illetve gyaloglást választhatták, valamint az edzettebbek 10 kilométert is teljesíthettek. A tartós élelmiszereket a nehéz helyzetben lévő családok és egyedülállók kapják meg. A futókkal tartott egy kör erejéig Balogh László polgármester is, aki megnyitó beszédében a közös összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet. Szerinte a futás és a gyaloglás egészségmegőrző szerepe mellett minden résztvevő egy nagyon nemes ügyet is szolgál a támogatásával.