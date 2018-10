Találja meg álmai munkáját a III. Zalai Hírlap állásbörzén!

Jöjjön a zalaegerszegi Zalakerámia Sportcsarnokba, és válogasson számtalan állás közül!

Még van idő! Jöjjön!

A börze továbbra is sok érdeklődőt vonz. Még nem késő kilátogatni, ha még nem tette, hiszen rengeteg lehetőség várja. A Zalai Hírlap standjánál továbbra is várunk mindenkit a Karrier sarokban , ahol segítünk elkészíteni önéletrajzát. A nyereményjátékra is regisztrálhat még – délután 3 órakor fény derül arra, ki viheti haza az okostelefon, a táblagép vagy a laptop egyikét!

Álláskeresőket kérdeztünk

A nyugdíjasok sem zárkóznak el egy jó munkalehetőség elől. Rákos Ferenc 72 évesen is dolgozna. – Jó volna kiegészíteni a nyugdíjamat egy kis plusz pénzzel. A nyugdíjas évek egy idő után kissé unalmassá váltak számomra, bevallom, hiányzik a munka. Éveken át dolgoztam pékként, most is valami hasonló állást keresek.

Rengeteg helyről érkeztek álláskeresők, Kerékgyártó Zsolt például Teskándról jött. Korábban Angliában dolgozott, így hamar szeretne elhelyezkedni.

– Elsősorban a szakmámban szeretnék munkát találni, ami műszerész és gépkezelő. Az állásbörzén először vagyok, de úgy látom rengeteg a lehetőség.

Szabó Nikoletta szintén hasonló cipőben jár, ő is nemrég tért haza külföldről.

– Számomra most bármi megfelel. Szeretném minél előbb megtalálni a számomra legjobb lehetőséget.

Az állásbörze megnyitója

Vezér Dávid, regionális értékesítési-vezető nagy örömmel köszöntötte a kiállítókat és az érdeklődőket. Beszédében kiemelte, a 70 éves múlttal rendelkező Zalai Hírlap szerepét a megye életében. – Évről-évre fontosnak tartjuk a megyei állásbörze megszervezését, ami mind a kiállító cégeknek, mind a munkát keresőknek lehetőséget teremt a kapcsolódásra – fogalmazott.

Balaicz Zoltán polgármester beszédében elmondta: 2014 óta folyamatosan fejlesztik a zalai gazdaságot, melynek köszönhetően már kijelenthető, hogy csökkent az álláskereső száma. Örömteli, hogy jelenleg is számos beruházás zajlik, ami további munkahelyeket termet.

Vígh László országgyűlési képviselő is felszólalt, elmondta, hogy a magyar gazdaság 4,1%-al fejlődött az elmúlt egy évben.

– Zalaegerszegen több ezer munkahelyet teremtettünk, így kijelenthető, hogy most munkaerőhiány van – mondta.

Ilyen például a hamarosan megnyitó járműipari tesztpálya, ahol a legkorszerűbb környezetben rengeteg embert fognak tudni foglalkoztatni.

Pácsonyi Imre Zala megyei közgyűlés elnöke, köszönetet mondott a Zalai Hírlapnak, az állásbörze megszervezéséért. Beszédében kiemelte, a közgyűlés jelenleg futó 900 millió forintos foglalkoztatási projektjét. Ehhez kapcsolódik mostani jelenlétük is, szeretettel várnak minden érdeklődőt, itt helyben az állásbörzén álló standjuknál.

Balogh Zsolt a zalaegerszegi Tungsram gyáregység vezetője is köszöntötte a III. Zalai Állásbörzén részvevőket a megnyitón.

Az idén történik meg először, hogy a Zala megyei állásbörze főtámogatójaként segíthetjük munkaadók és munkát keresők egymásra találását – kezdte beszédét Balogh Zsolt. Elmondta, zalaegerszegi gyárukban több mint 2300 munkavállaló dolgozik a Tungsramnak. Számukra ez a kétezer-háromszáz ember egy kincs.

Manapság, amikor hiány van a munkaerőből, ők minket választanak, minden nap, amikor bejönnek dolgozni. Hiszünk abban, hogy a Tungsram ismét olyan innovatív globális vállalat lesz, amelyet mi úgy hívunk, hogy a „magyar multi”. Azt szeretnénk, ha elkötelezett és lojális kollégáink mellé újak jelentkeznének, akik velünk tartanak a Tungsram megújulásának útján – fűzte hozzá Balogh Zsolt a zalaegerszegi Tungsram gyáregység vezetője. A Tungsram szlogenével búcsúzott: Fényes karriert kívánunk mindenkinek, még a legfiatalabbaknak is!



Játsszon, nyerjen, találjon állást!

Közel 30 kiállító több mint 2500 álláshellyel vár mindenkit a III. Zalai Hírlap Állásbörzén. Emellett a Zalai Hírlap standjánál kollégáink segítenek elkészíteni önéletrajzát. Nyerni is lehet: regisztráljon személyesen az állásbörzén, hogy megnyerhesse a laptopot, tabletet vagy az okostelefont délutáni sorsolásunkon!

Bemutatkoznak kiállítóink

Család és KarrierPONT Zalaegerszeg

CPL Integrated Services

Pylon-94 Kft.

Duna House Zalaegerszeg

Keresd további kiállítóinkat Állásbörze aloldalunkon!

Megnyitottunk!

Tíz órától megnyitotta kapuit a III. Zalai Hírlap Állásbörze. Számos érdeklődő már a délelőtti nyitásnál megérkezett. 30 kiállító, számos hasznos program és szolgáltatás vár mindenkit. Érdemes kilátogatni, jöjjön el Ön is, a rendezvény 17 óráig várja szeretettel az álláskeresőket.

Önéletrajz? Segítünk!

A Zalai Hírlap standjánál, munkatársaink az önéletrajzát is segítenek elkészíteni, vagy állásra szabni.

Tíz órakor nyitunk!

Ha regisztrál, nyerhet is – legyen az Öné a kisorolásra kerülő táblagép, okostelefon vagy laptop egyike!

Helyi vállalkozók, vállalatok és azok szakemberei, délelőtt 10 órától számos szolgáltatással várnak minden munkakeresőt vagy pályamódosítást tervező fiatalt és idősebbet egyaránt. A rendezvényen nemcsak a munkáltatókkal ismerkedhet meg, de az aktuális szakképzésekről is tájékozódhat, mindezt ingyenesen.

A zaol.hu-n egész nap friss hírekkel, érdekességekkel jelentkezünk az állásbörzéről. Jöjjön ki, és találjon rá velünk álmai munkájára!

A rendezvény főtámogatója a TUNGSRAM.