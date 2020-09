GreenTech Zalaegerszeg: pénteken elénk tárulnak a jövőbe mutató fejlesztések

Okospad, okoskönyvespolc, okosbuszmegálló: egy hazai startup jövőbe mutató fejlesztései, melyekkel pénteken a nagyközönség is megismerkedhet a GreenTech Zalaegerszeg Zöld Energia és Fenntarthatóság Szakkiállítás és Konferencián.

– Dizájnstúdióként indultunk körülbelül 15 éve Óbudán. Első könyvmegállónkat közel tíz éve nyugat-európai mintára készítettük el, s azóta már több mint tíz ilyen állomás van a városrészben – idézi fel Gallai Máté, a Kuube Hungary Kft. vezetője. – Ez indított el bennünket azon az úton, hogy utcabútorokban gondolkodjunk, így jött a megújuló energiaforrással működő okospadok ötlete. A prototípus 2,5 éve készült el, s ugyancsak Óbudán helyeztük ki, az ott lakók örömére.

Az első utcai könyvmegállót sem egy egyszerű polcként kell elképzelni, bár funkciójában tulajdonképpen az: egy szabadon álló szekrény, ahonnan bárki elveheti a neki tetsző könyvet, ha egy másikkal pótolja azt. Anyaga viszont – mint a cég többi termékének is – az időtállóság okán alumínium és edzett üveg, így állja az időjárás viszontagságait. A tetején napelemek vannak, és belső LED-es díszvilágítást is kapott, így a szekrény éjszaka is használható. S ha nincs mellette okospad, akkor wifi routert is szerelnek bele, így internetet is szolgáltat az arra járóknak.

Ahogy jöttek ki az újabb és újabb utcabútorokkal, azt látták, hogy ezek iránt egyre nagyobb a kereslet, s a felhasználók pozitív visszajelzései sarkallták őket arra, hogy ezen az úton haladjanak. Ma a cégnek már olyan okospadja is van, amelynek – tudtukkal legalábbis – az egész világon nincs párja. Ez nyolcszemélyes és felülről fedett, s használói nem a napelemeken ülnek, hanem egy hagyományos fafelületen.

– Az okospad legfontosabb funkciója, hogy rá lehet ülni, mint bármilyen más köztéri padra – jegyzi meg mosolyogva Gallai Máté. – Emellett ingyenes wifihozzáférést biztosít, telefont lehet vele tölteni USB-n keresztül és érintős Qi töltővel, s ezek a bútorok mini időjárás-állomásként is működnek, hiszen amellett, hogy jelzik a pontos időt és a dátumot, mérik s kijelzik a hőmérsékletet, a páratartalmat, a légnyomást, az UV-indexet, a légszennyezettséget. S reményeink szerint akár a majdani okosvárosok sarokpontjai is lehetnek, hiszen kommunikálni tudnak az önvezető járművekkel, továbbá adatgyűjtésre is alkalmasak.

Az okosbútorok iránt a Covid ellenére nagy az érdeklődés mind a hazai, mind a nemzetközi piacon. Vannak már ilyen utcabútorok egyebek mellett Várpalotán, Balmazújvárosban, Budapesten, Balatonalmádiban, Erdélyben s a Tungsrammal való együttműködésben a horvátországi Skradinban. De számos megkeresés érkezett New Yorktól kezdve Dél-Afrikán és Indián át Brazíliáig – elsősorban a dizájn, valamint az időtállóság miatt.

– Büszkék vagyunk rá, hogy ez egy teljes egészében magyar termék, nemcsak az ötlet, a fejlesztés és a gyártás történik Magyarországon, de alvállalkozóink is, akik egyebek mellett a szerkezetgyártásban működnek közre, teljes egészében magyar tulajdonú cégek. A váz, a fedőüveg, a napelem és a töltésvezérlő elektronika is hazai gyártású. S arra is igyekszünk odafigyelni, hogy nyolcszemélyes nagypadunk ülőfelülete magyar kőrisből készüljön, hogy előállítása és üzemeltetése is a legkisebb ökológiai lábnyommal járjon. Próbálunk tehát a zöld kihívásoknak és az úgynevezett okosváros-elvárásoknak egyaránt megfelelni. A konkurencia jelenleg nem túl nagy, de hasonló profilú nagyobb gyártók működnek Horvát- és Lengyelországban, meg Amerikában.

A társaság ma a GreenTech szakkiállítás keretében Zalaegerszegre is elhozza termékeit, amiket ki lehet majd próbálni, s Gallai Máté 13 órától bemutatót is tart.

A cégvezető elmondta: az okospadok mintájára már készül egy autonóm rendszerként működő okos busz- és villamosmegálló prototípusa, amibe átültették az okospadok minden pozitívumát. Tetejére napelemet terveztek, ami azért fontos, mert egy nagyvárosban, ha csak a megállókat vesszük számításba, rengeteg kihasználatlan felület van, jegyzi meg Gallai Máté. S ezek a felületek egy, a szerkezetben elhelyezett tartályban az esővizet is gyűjtenék, és szenzorok segítségével ezzel öntöznék a szintén a megálló részét képező zöldfal növényeit. Ha pedig nincs elegendő csapadék, az üzemeltető automatikus értesítést kapna, hogy fel kell tölteni a tartályt. De mindez csak a ráadás. Az alapfunkció a telefontöltési lehetőség, az internet-hozzáférés biztosítása, s a megállóban elérhetőek lennének az aktuális tömegközlekedési információk. Emellett utasszámlálásra is alkalmas lenne, így információt szolgáltatna az egyes járatok kihasználtságáról. S mivel – a számítások szerint – az itt megtermelt energiának legfeljebb a tizedét használnák fel, ezek a megállók mini naperőművekként funkcionálnának város­szerte, s a megtermelt energiát visszatáplálnák a hálózatba.

A Kuube Hungary Kft. start­upként határozza meg magát, s mint Gallai Máté fogalmazott, büszkék arra, hogy – bár sok befektető megkereste őket, köztük kockázatitőke-befektetők is, hogy nagy összegeket fektetnének a termékek fejlesztésébe – önerőből jutottak idáig.