Az eső hátráltatta az aratást, a vadkár pedig állandó ok a panaszra Zalában

A mezőgazdasági szaktárca minapi közleménye szerint a szántóföldi növények őszi betakarítása már november első felében sikeresen befejeződött. Az országosan 982 ezer hektáron termelt kukoricát hektáronként 8 tonnás hozammal aratták le. Zala megye, úgy tűnik, kivétel e fenti megállapítás alól.

Zalában ugyanis még nem fejeződött be a kukorica aratása, bár a vége felé tart. A megyében idén tavasszal 29 551 hektáron vetettek kukoricát, és a hónap közepén még körülbelül 26-27 ezer hektárnál tartottak. A közelmúltban lehullott sok eső hátráltatta a betakarítást. E héten kedden jártuk a vidéket, s a termelők szemmel láthatóan igyekeztek kihasználni az esőmentes, kedvező időt, mert többfelé is járták a még lábon álló növény közt a táblákat a gépekkel.

– Mi csak felvásárlók vagyunk kukoricából, megvettük már a számunkra szükséges 18 ezer tonnás mennyiséget, amire a baromfitakarmány gyártásához van szükségünk. Már csak néhány szerződés teljesítése van hátra, négy gazdálkodótól várjuk még a termést, ők az eső miatt nem tudtak végezni az aratással, de ez már csak 400 tonna körüli mennyiség. A termés minőségében nem találtunk problémát, de természetesen szárítani kell a kukoricát, mert az elfogadható 14 százalék helyett 20 százalékos víztartalmat mértünk a beszállított termésben, és úgy nem lehet eltárolni – mondta érdeklődésünkre Király László, a Zalacereália Kft. ügyvezetője.

Egy zalaszentgróti integrátor cég vezetője, dr. Szabó Balázs az aratással kapcsolatos kérdésünkre arról tájékoztatott: még náluk is néhány száz tonna kukorica beszállítása várható a partnerektől.

– A vége felé jár az aratás, ha nem jön közbe újabb eső, akkor ezen a héten végeznek a betakarítással a termelők. Idén a szezon elején viszonylag szárazak voltak a kukoricák, hosszú eső nélküli időszak volt, de akkor még a napraforgóval és szójával voltak elfoglalva a gazdálkodók. Mire annak vége lett, megjött az eső, ami nagyon megnehezítette a kukorica aratását. Az idei termés jó, a 7-8 tonnástól a hektáronkénti 14 tonnáig szóródnak a termésátlagok. Zalában a 8 tonnás átlagtermés már jónak mondható. Azért nem lehet kukoricából többet termelni mifelénk, mert a vadkárok igen nagyok. Az aszályt még túl lehet élni, de ezt a méretű vadkárt, ami idén van, már nehéz. A vadállomány többszörösen felülmúlja azt a szintet, amit természetesen el lehetne tartani, és ez már állandósult gond – mondta el a terméssel kapcsolatos tapasztalatait és véleményét dr. Szabó Balázs.

A gazdálkodók nagy része panaszkodott a vadkárokra.

A keszthelyi Agrokem Kft. partneri körében is folyamatban volt kedden a kukorica aratása. Mint Simonfalvi Elemér, a cég vezetője elmondta, szerződött partnereik még több száz hektáron vagy most aratnak, vagy az elkövetkező napokban vár rájuk ez a munka, ha az időjárás engedi. A terméssel viszont elégedettek lehetnek a gazdák.

– Maga az aratás is később kezdődött. Hosszabb időt vett igénybe az érés, és a napraforgó betakarítása is elhúzódott. Ezenkívül jó hírekről tudok beszámolni, mert az előző évihez hasonló, vagy inkább azt felülmúló terméshozamokat tapasztalunk. Tavaly nagyon jó, alacsony volt a termés víztartalma, nem kellett szárítani, míg idén számolni kell a szárítási költségekkel is. Ugyanakkor ma a kukorica ára a tavalyinál közel 10 százalékkal alacsonyabb. Összességében a kukorica árbevétele hasonló lesz a tavalyihoz, mert pont 5-10 százalékkal magasabbak az idei hozamok, de az ára annyival alacsonyabb is – tájékoztatott az integrátor vállalkozás vezetője.