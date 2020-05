Űrbéli dizájn, rengeteg extrával: Tormaföldén is lehet infrabiciklit használni

Újabb és újabb fitneszeszközök kerülnek a piacra, a kínálat igazán széles. Érdemes kipróbálni az újdonságokat, hogy megtudjuk, melyik mozgásforma az igazán nekünk való.

A kombinált fitneszeszközök közé tartozik a fekvő infrabicikli, mely a legmodernebb technológiákat alkalmazva magasabb szintre emeli a test­edzés alakformáló hatását. Zala megyében egyelőre három településen érhető el ez a lehetőség, Zalaegerszeg és Nagykanizsa mellett Tormaföldén is.

Maga a szerkezet egy űrjárműre emlékeztet, klausztrofóbiásoknak nem ajánlott. A zárt kabinban egyszerre érvényesül a vákuummasszázs, az infrakezelés, a kollagén fényterápia, az ózon- és oxigénterápia, valamint az aromaterápia jótékony hatása. Ezek egymást támogatják az alakformálás és méregtelenítés érdekében. Az izzadás garantált.

– Hatásos emellett narancsbőr kezelésére, különböző gyenge keringésproblémák, nyirok- vagy folyadékpangásra, ezért ajánlott ez az edzés ülőmunkát végzőknek – mondta a készülék tulajdonosa, Szirmai Mónika.

– A mozgás hatékonyságát megháromszorozza. Összehasonlítva a hagyományos kerékpározással, itt hanyatt fekve nem hat a testre a gravitáció, kíméli az ízületeket. Miközben a vákuumban nehezebb az edzés, oxigént biztosít a hajszálerek környezetének, ezzel segíti a zsírbontást és csökken a narancsbőr, már néhány edzés után érezhető a hatása. Az infralámpa maximum 55 Celsius-fokos hőt ad a testre, ami szintén jó a bőrnek, illetve ebben a vírusos időszakban kiemelendő az ózon fertőtlenítő hatása. Oxigénterápiára is van lehetőség, ezt egy orrcsatlakozóval oldjuk meg. Az aroma- és a kollagénterápia a bőr rugalmasságát, nedvességét fokozza. Ez nem egy fogyasztókezelés, viszont maga a mozgás segít a testsúly csökkentésében. Egyszeri negyvenperces edzés során 1200-1300 kalóriát lehet elégetni. Összehasonlítva, ez másfél-két óra futással lehetséges. A gép méri az elégetett kalóriamennyiség mellett a megtett kilométert is.

Szirmai Mónika azt is elmondta, hogy egyelőre kevéssé ismert ez a kezelés, a készülék egyébként magyar műszaki találmány.

Az eszközhöz egy neoprén szoknyával lehet hozzácsatlakozni, miután beültünk az infrabiciklibe, ezzel lehet megalkotni a vákuumot. Deréktól lefele vagyunk a gépbe „bezárva”, a bicikli pedáljai állíthatók a használó testhosszának megfelelően. Állítható a kijelzőn a vákuum erőssége, a hőfok, az intenzitás, illetve a terápiák is külön-külön. Emellett a géphez telefonnal csatlakozni lehet, így saját zenénket is hallgatjuk mozgás közben.