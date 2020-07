Térzene, túrák, fesztiválok – A hétvége zalai programjai

Kéklámpás nap

Zalaegerszegen, az AquaCityben minden szombaton izgalmas programok, vasárnaponként pedig zenei csemegék várnak a vendégekre, akiket ezúttal kéklámpás nap szórakoztat. Szombaton 14 órától kézműves-foglalkozás, hennafestés, rendőrségi bűn- és baleset-megelőzési bemutatók kínálnak lehetőséget a kikapcsolódásra, s lehet ismerkedni rendőrségi járművekkel, mentőautóval, bemutatják a tűzoltósági eszközöket, eljárásokat és a mentőszolgálat tevékenységét, ki lehet próbálni a katonai akadálypályát, hadászati szimulátorokat tesztelni, lehetőség lesz továbbá „fegyversimogatásra”, és ismerkedésre a KRESZ-szel – a gyerekeket közlekedési akadálypálya várja. A Zala Különleges Mentők több bemutatót is tartanak: 16.30-tól Menekülés a toronyból, 17.30-tól és 18.30-tól pedig Búvármentők akcióban – csatlakozz te is a mentéshez címmel. Vasárnap Pál Kriszti koncertezik a vízicsúszda- és élményparkban.

UAZ-ok találkozója

Iklódbördőcén a szovjet gyártmányú terepjárók szerelmesei adnak randevút egymásnak ezen a hétvégén.Az UAZ-GAZ 69 típusú gépkocsik terepes találkozóját második alkalommal rendezik meg. A résztvevők szombaton déltől érkeznek az ország minden tájáról, a nézők számára is látványos programok 13 órától indulnak. Lesz GAZ–66-húzó verseny, féltengelydobás, ősveterán GAZ–67 bemutató, UAZ ügyességi verseny és tervezik az új UAZ-ok bemutatóját is. A mezőny vasárnap 40 kilométeres terepes túrára indul a környéken, és a tervek szerint a lendvai Vinariumhoz is ellátogatnak.

Gyermekprogramok

Szombaton Zalakaroson 18 órától a Gyógyfürdő téren és környékén az utcafesztivál keretében gyerekeknek szóló ingyenes programokat szerveznek. A program kezdetén ételek készítésére nyílik lehetőség, ezután Kecskés Tímea és Sándor Dávid, a fővárosi Madách Színház két művésze lép színpadra vidám gyermekműsorral. 20 órától operett- és musicalválogatás kezdődik, az estét utcabál zárja. Vasárnap 18 órakor is gasztronómiai program nyitja az utcafesztivált, 19 órától Gulyás Ferenc a népdalokat megszólaltatva mutatja be a magyar nép által használt hangszereket.

TérZene

Ma 15 órakor Nagykanizsán, az Erzsébet téri zenepavilonban a TérZene program keretében a Cello Molto együttes lép fel. A kamaraegyüttes a klasszikus zene gyöngyszemeit dolgozza fel zenei humorral és játékossággal.

Felfedezik a szurdokot

Szombaton 9 órakor Nagybakónakon, a labdarúgópályától indul a 15 kilométeres forrástúra. A Kőszikla-szurdok felé induló résztvevők interaktív feladatokat kapnak, majd a forráshoz érve a legjobbak jutalomban részesülnek. A nap végén a falu színjátszói adnak műsort.

Első roma gasztronómiai és kulturális fesztivál

Szombaton 9 órakor Nagykanizsán, a Csónakázó-tónál található Hétbükkfa-forrásnál a Zala Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat első alkalommal rendezi meg a Zala megyei roma gasztronómiai és kulturális fesztivált. Az eseményen a köszöntőbeszédeket követően az elkészült ételek kóstolására nyílik lehetőség, melyeket zsűri is értékel. Ezt követően a kulturális csoportok mutatják be műsorukat.

Horgászverseny

Szombaton 8 órakor Nagykanizsán, a Csónakázó-tónál a helyi Zrínyi Horgászegyesület versenyt szervez tagjai számára. Az előzetesen nevezett közel 60 induló a tó keleti oldalának teljes hosszában versenyez majd.

Videodiszkó

Szombaton 20 órától a zalaszentgróti VMK-ban videodiszkót tartanak régi és új slágerekkel.

Györöki BorKorzó

Tegnap startolt Balatongyörökön a BorKorzó, amely vasárnapig mindennap esti programokat kínál a parton 19 órától. A gyerekeknek szóló foglalkozások, előadások mellett koncertek is lesznek szép számmal, éjszakánként pedig rockabilly és DJ-muzsika hívja táncba a vendégeket.

Üstököstúra

Üstököstúra indul szombaton hajnali négy órakor Vonyarcvashegyen, a Helikon Tavernától. A vadregényes séta érinti a Berzsenyi-kilátót és a Cseri-kaput, a túravezető Cseke Bence okleveles erdőmérnök.

Keresztút a fénykereszthez

Vasárnap 17 órától kereszt­utat tartanak a vonyarcvashegyi fénykereszthez. A gyülekező a stációk előtt lesz fél ötkor, a szervezők azt kérik a résztvevőktől, viseljenek szájmaszkot.

Sörfesztivál Keszthelyen

Vasárnapig várja a keszthelyi Balaton-parton a malátakedvelőket a sörfesztivál, kézműves sörökkel, utcazenével és számos kiegészítő programmal, így sörkóstolóval, sörivóversennyel és kvízjátékokkal.

Tánctábor záróműsora

Szentkozmadombján, a faluháznál ma 17 órakor tartja a községben edzőtáborozó Albatrosz Tánc Sport Egyesületnek az újonnan elsajátított koreográfiát is magába foglaló záróműsorát.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Reininghaus Söröző parkolójában felállított szabadtéri színpadon ma este héttől a helyi Voodoo zenél. A program előzenekara a nyíregyházi Szüret Utcza lesz. A Yankee Pubban ugyancsak ma este a Rio bulizenekar szórakoztat. A Gardenben pénteken este a BSW, valamint Rico & Miss Mood lép fel, szombaton Silverman keveri a zenét. Nagykanizsán, a Kanizsa Clubban a Delta játszik. Előttük és utánuk D.J. Pál Ati keveri a zenét. Keszthelyen, a Zenepavilonban szombaton este héttől a Takáts Tamás Dirty Blues Band mutatja be műsorát. A Viviera Beachen szombaton D.J. Nope közreműködésével idézik meg az ezredforduló hangulatát. Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben ma este Yamina ÉS Silverman, holnap Newik és D.J. Roland, vasárnap D.J. SomX áll a lemezjátszók mögé. Zalakaroson, a MenDan Hotelben ma este nyolctól Xantus Barbara énekel. Egerváron, a várkastély szabadtéri színpadán ma este héttől a Pair o’Dice, fél kilenctől a Lord ad koncertet. Szombaton és vasárnap ugyanott a Bagossy Brothers Company lép fel, ám a szombati programra már valamennyi jegy elkelt. Lendván, a Bánffy Központban ma este fél kilenctől a Kontor Horváth Acoustic Band játszik.

Tájházavató és lovasbemutató

Gyűrűsön szombaton lovasbemutatóval egybekötött tájházavató ünnepséget tartanak. A rendezvény 10-kor kezdődik a lovas programokkal, ezt 11-től parasztolimpia követi, majd 14 órakor tartják a tájház ünnepélyes átadóját. 17 órától a Shabby Blues Band zenél. Kísérőrendezvényként bográcsozás és játszóház várja még az érdeklődőket.

Tavitündér-fesztivál

Dobronakon, a muravidéki település melletti Bakonaki-tónál kétnapos Tavitündér-fesztivált tartanak. Szombaton 13 órától gasztronómiai bemutató és kóstoló, kézműves műhelymunkák, játszóház, valamint a Dobronaki Nótázók, illetve a cimbalmon játszó Szobocsán Andi és a hegedűs Kávás Miha fellépése várja az érdeklődőket. Vasárnap 14 órakor családi versennyel folytatódik a fesztivál, de ezen a napon is lesznek zenés programok és rejtvények, illetve csoportos utazás keretében mindkét nap bemutatják a település nevezetességeit és környékét.