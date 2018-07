Ropogós piskóta egy kis körtével – Díjnyertes tortát készített a fiatal zalaegerszegi cukrászlány

Bizonyára sok édesszájú nyelt egy nagyot, mikor meglátta a 2018-as Zalaegerszeg tortáját. A Zalai Grillázs Mámor külseje egyszerű, de nagyszerű, harmonikus íze pedig teljesen levette a lábáról a szakmai zsűrit.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Édeskés, körtés íz, ropogós piskótával – talán így lehet a legegyszerűbben körül írni a díjnyertes finomság ízét. A süteményt készítő Lenner Nikoletta még a cukrászvizsgájára készült, mikor júniusban átvette a legjobb tortának járó díjat. A fiatal lány maga sem gondolta, mekkora sikert ér el süteménye, sőt korábban nem is cukrásznak készült.

Hogyan kerültél erre a pályára?

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Eleinte villamosmérnöknek készültem és Győrbe jártam egyetemre. Őszinte leszek, nem igazán kötöttek le az órák. Gyakran kaptam azon magamat, hogy tortasütéssel foglalkozó videókat néztem és cikkeket olvastam, míg a tanár bonyolultabbnál-bonyolult példákat rajzolt fel a táblára. A sütés akkor is a hobbim volt, hétvégente mindig összeütöttem valami finomságot. Abba is hagytam a szakot, hogy csak a sütésre koncentráljak. Boldoggá tesz, hogy a munkám egyben a hobbim is.

Ha jól tudom, nem az első versenyed volt az Egerszeg tortája.

Így igaz! Márciusban a zalaegerszegi Keresztury Dezső ÁMK-ban versenyeztem egy tortadíszítő versenyen, ám nem értem el helyezést. Az Egerszeg tortájára a nővérem hívta fel a figyelmemet. Akkor sokat gondolkodtam rajta, hogy nevezzek-e, hiszen a nyakamon voltak a szakmai vizsgák. A verseny pontosan a szóbeli és a gyakorlati teszt közé esett. Végül két tortával is jelentkeztem, de a Zalai Grillázs Mámor című süteményem került reflektorfénybe.

Mesélj a versenyről!

Az első helyre nem számítottam. Úgy gondoltam, hogy ha helyezést nem is érek el, már az is nagy elismerés, hogy kiválasztottak. Többek között azért is neveztem, mert a versenyen szakmai zsűri volt és szerettem volna visszajelzést kapni az igazi profiktól. Úgy tűnik sikerrel jártam.

Maga a verseny nagyon jó hangulatban telt, ha valakinek problémája akadt, a másik a segítségére sietett. Szombaton reggel fél nyolckor kezdtük a balesetvédelmi oktatással, majd nekiálltunk a sütésnek. Összesen négy óra állt rendelkezésünkre. Egy szedres, gesztenyés alkotás alaposan megmozgatta a fantáziámat, de sajnos a verseny alatt nem sikerült megkóstolnom. Talán majd legközelebb!

Volt valami inspirációd a Zalai Grillázs Mámor elkészítéséhez?

Nem igazán. Teljesen saját recept szerint készült, az egyetlen amiben biztos voltam, hogy grillázzsal szeretnék dolgozni. Kerestem a tökéletes alapanyagokat, amelyek illenek hozzá. Eleinte az almával is társítottam, de végül a körtére esett a választásom. A torta alapja egy grillázsos piskóta, a karamell és a vanília mousse közé pedig körtezselé került. A tetején a karamell sokat nem ad az ízéhez, inkább díszítésként szolgál. Elsőre talán annak tűnik, de a torta nem túl édes, mivel a karamellát tökéletesen ellensúlyozza a körte. Egyeseknek meglepetés lehet, hogy a piskóta ropog.

Van kedvenc sütid?

Mostanában eléggé elvarázsoltak a franciás desszertek és a nagy klasszikusok. A zserbót például nem tudom megunni. Ezt elkészíteni és megkóstolni is egyaránt szeretem.

Mit tervezel a jövőben?

Már agyalok a következő tortámon. Rengeteg ötletem van, de csak annyit árulnék el, hogy egy gesztenyés-szilvás ízkombinációban gondolkodom. Igazi őszi sütit szeretnék készíteni. Pályát biztosan nem szeretnék változtatni – talán egyszer majd saját cukrászdát is nyithatok!

A Zalai Grillázs Mámor nemrég több zalaegerszegi cukrászda étlapjára is felkerült, így ha valaki szívesen megkóstolná, járjon nyitott szemmel.