Óriás karfiol termett Tánczosék kertjében

Magas C-vitamin tartalmát fagyasztva is őrzi Felsőrajk Az alábbi felvételt a közép-zalai községből kaptuk, hogy olvasóinknak is megmutathassuk, mire képes a természet.

Évtizedek óta hűséges olvasónk, Tánczos Ferencné felsőrajki lakos kertjében termett a fotón látható biokarfiol, amelyet 3,9 kilogrammosra nevelt a kedvező időjárás. A tisztelet parancsoló méret indokolta, hogy utánanézzünk a kedvelt zöldségnek. Ha az internetes lexikonokat hívjuk segítségül, olvashatjuk, hogy a karfiol avagy kelvirág (latinul Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis) a vadkáposzta (Brassica oleracea) egy szelídített, termesztett változata, nevezik virágkelnek, virágos kelnek és olasz kelnek is.

Elsősorban Európában népszerű zöldség. Akkor jó minőségű, ha teljesen fehér és rózsái szorosan illeszkednek. Magas C-vitamin tartalmát szerencsére még mélyhűtött állapotban is megőrzi. Ásványi sókban is gazdag. Fogyasztják húspótló ételként rántva, vagy darált hússal dúsítva rakott karfiolként, levesnek, előfőzve saláták alkotórésze is lehet, de savanyúságnak is jó. Létezik lila és zöld változatban.