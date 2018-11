Mikor nyitnak az adventi vásárok a megyében? Eláruljuk!

Egyre közelebb van a karácsony, s vele az adventi vásárok ideje is: összegyűjtöttük, mikor nyitnak, valamint milyen programokra számíthatunk a településeken.

Zalaegerszeg

Időpont: 2018. november 29. – 2018. december 24.

Helyszín: Belváros

Zalaegerszeg belvárosába hamisítatlan karácsonyi hangulat költözik. A kézműves portékák, forralt bor és sült gesztenye illata már önmagában is csábító, de a karácsonyi műsorok, valamint a korcsolyapálya révén még több élményt gyűjthetünk: erről itt olvashat! Tavaly megnéztük, hogy milyen ajándékokat szerezhetünk be a vásáron: cikkünket ezen a linken találja!

Nagykanizsa

Időpont: 2018.12.02. – 2018.12.31.

Helyszín: Erzsébet tér

Nagykanizsán élő Betlehem és korcsolyapálya is várja majd a látogatókat, az elmaradhatatlan forralt bor vagy puncs mellé pedig akár egy finom kenyérlángost is fogyaszthatunk. Ha pedig mindez nem volna elég, lesz pónilovaglás, sőt, tűzsonglőrök is. Az idei adventi forgatag részleteit itt nézheti meg!

Hévíz

Helyszín: Festetics tér

Időpont: 2018.11. 30. – 2018. 12. 23.

Az idei hévízi advent programjai között szerepelnek a Belvárosi Múzeum kézműves foglalkozásai, Mesekuckó, jobbnál jobb koncertek, valamint a jótékonysági süteményvásárok is. A város által kínált kikapcsolódási lehetőségekről bővebben itt olvashat!

Keszthely

Időpont: 2018. 11. 30.

Helyszín: Belváros, Fő tér

Keszthelyen is ünnepi díszbe öltözik a belváros: a Fő téren felállított Betlehem, a díszkivilágítás és az ünnepi gyertyagyújtások segítik az ünnepi ráhangolódást. A gasztronómiai és kézműves kitelepülők mellett koncertek, színházi és ismeretterjesztő előadások is színesítik az adventi kínálatot. Részletes leírást minderről ezen a linken talál!

Zalakaros

Időpont: 2018. 12. 01 – 2018. december 22.

Helyszín: Gyógyfürdő tér

Zalakaroson meglátogathatjuk a kirakodóvásárt, megcsodálhatjuk a kézművesek bemutatóit és a borházak kínálatát, a programokra a belépés ingyenes. Emellett a lelkünket is felkészíthetjük az ünnepre az Isten Irgalmassága Templom vasárnapi szentmiséin. További információ ezen a linken található!

