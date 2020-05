Michelin-csillagos séfnek készül a Lentiben élő Pivonka Richárd

Gyerekkora óta séfként, Michelin-csillagos séfként képzeli el jövőjét a jelenleg még Lentiben élő Pivonka Richárd. A fiatalember több neves étteremben is szerzett már gyakorlatot, tudását folyamatosan fejleszti és a nemrég a helyi Gönczi-gimnáziumban letett érettségi vizsgák után hamarosan újabb lehetőségek várnak rá.

Nem ismeretlen olvasóinknak Pivonka Richárd, hiszen tavaly a SÉTA programunkban újságunk hasábjain is bemutatkozott már és elnyerte az aranytollat. Tudatosan, elrettenthetetlenül halad előre útján, hogy neves, Michelin-csillagos séf váljon belőle.

Nem a szakképzésből érkezik, iskolai keretek közt nem tanulta a szakács szakmát, ugyanakkor rendkívül sok lehetőséget kapott a szakmai fejlődéshez azokban az éttermekben, ahol dolgozott.

– A gyakorlatot egyrészt kitartó érdeklődésemnek, másrészt a nekem segítő séfeknek és étteremvezetőknek köszönhetem – mondta Pivonka Richárd. – Úgy érzem megtaláltam az utam, amelyen kiteljesíthetem önmagam. Az alapokat otthon sajátítottam el, sokat köszönhetek a nagymamámnak, általa ragadt rám a főzés szeretete, már kisgyermekként kavargattam mellette az ételt.

Ricsi 2017 nyarán a bázakerettyei Bonne Chance-ban sztázsolt először, vagyis dolgozott diákként az étterem séfje mellett. Ez a tapasztalás megerősítette a jövőjét illetően.

-Küldtem egy e-mailt a Bonne Chance-ba, hogy szeretnék ott tanulni főzni, majd találkoztunk az étterem tulajdonosával, Csatlós Csillával, aki ott két utat vázolt fel előttem ezzel a nem túl kényelmes szakmával kapcsolatban. Egyik, hogy nem vállalom, másnap már nem megyek, vagy a másik, hogy életem végéig csinálom, mert annyira megszeretem a hivatást, ha „megcsap a gőz”. Egy hónapot dolgoztam ott nyáron, majd év közben is hétvégente, mindezt az iskola mellett.

Aztán az őriszentpéteri Pajta Bisztró következett. Nagy hatással volt rá itt az Év Ifjú Séftehetsége, Farkas Richárd séf, akitől számos főzési technikát, alapanyagismeretet sajátított el a és sok motivációt kapott. Tavaly nyáron, annak érdekében, hogy folyamatosan tanuljon elismert séfektől és fejlessze magát, a budapesti Michelin-csillagos Costes Dowtown nevű étteremben dolgozott egy hónapot.

-Ott megtapasztaltam, mit jelent napi 16 órát teljesíteni – magyarázta – de ez csak még inkább felgyújtotta bennem a tüzet. Persze először a zöldségek, gyümölcsök raktárba pakolását végeztem, majd folyamatosan haladtam előre: kaptam vágási feladatokat, aztán bekerültem a szervízbe és készíthettem a megrendeléseket. Itt dolgoztam először különlegesebb alapanyagokkal. Közben kapcsolatba kerültem több Michelin-csillagos séffel is, akiktől rengeteget tanultam a molekuláris és csúcsgasztronómiáról. Nagyon meg voltak velem elégedve, emiatt meghívást kaptam Európa egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiváljára, a Sziget Fesztiválra, hogy a VIP-n belüli Costes VIP standjánál teljesíthettem. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy kellően agilisnak találtak engem ehhez. Ősszel pedig Farkas Richárd séffel és a Pajta többi tagjával lehetőségem volt részt venni a Muraszombatban megrendezett Gourmet Over Mura nevű gasztrofesztiválon – ahol egyedüli magyarként voltunk jelen –, továbbá a SVÉT (Stílusos Vidéki Éttermiség) által Rácalmáson a Jankovich Kúriában megrendezett SVÉT 11.0 gasztrofesztiválon.

Az éttermi gyakorlatok során elsajátította a konyhai technikákat, a „konyha nyelvet”, de a tanulás nem áll meg, folyamatosan lépést kell tartani a fejlődéssel. Tehetségére felfigyelt Rácz Jenő, az ismert, a világ több pontján dolgozó Michelin-csillagos séf is, aki néhány hónappal ezelőtt kereste meg Ricsit egy ajánlattal.

-A Sziget Fesztivál VIP standjánál találkoztam először Rácz Jenővel, tetszett neki az elhivatottságom és a munkamorálom és ezután hívott, hogy mint a Hyundai magyarországi márka nagykövete, keresi a tehetséges fiatalokat az autómárka „Légy N-magad” 2020-as programjába – folytatta. – Ebbe be is kerültem, jelenleg is tart még a program, többen versenyzünk a fődíjért, a győzelemért. A résztvevőkre, így rám is, a program weboldalán lehet szavazni regisztrációt követően június 20-ig. Emellett már csapattagként helyet kaptam Rácz Jenő újonnan nyíló budapesti éttermébe.

Ricsi a gyakorlás mellett új ételek megalkotásával is foglalkozik, nemrég egy savanyított bodza krémmel kísérletezett.

-Ételek terén még az elején járok, és persze később is mindig lesz hova fejlődni – vélekedett, majd arra a kérdésre, hogy hol szeretne lenni tíz év múlva úgy válaszolt, hogy valahol a Közel-Keleten, talán Dubajban, mert vonzza a keleti konyha, illetve az arab országon észlelhető luxus és a függetlenség.

– Addigra már szeretnék egy Michelin-csillagot, illetve nagyon szeretnék eljutni és dolgozni az Egyesület Államokba, Beverly Hillsbe is – vetítette előre terveit, álmait.