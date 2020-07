Mi kerül fel a gyerekről az internetre? – A szülőknek kell elővigyázatosnak lenni

A pedofilhálózatok elleni harcban a szülők tudatosabb internethasználatával megvédhetők lennének a gyermekek – szögezte le Dóber Valéria pszichológus. A világháló még mindig forrong a volt perui nagykövet ügye kapcsán.

Mint ismert, Kaleta Gábor volt perui nagykövet 19 ezer pedofil kép birtoklása miatt állt bíróság elé. A kanizsai pszichológus, Dóber Valéria nem a konkrét üggyel kapcsolatban nyilatkozott, hanem sokkal inkább az áldozattá váló gyerekek családi hátteréről beszélt megkeresésünkre. Mint elmondta: a felnőtteknek óvatosabbnak kellene lenniük, mert kevésbé tudatos az emberekben az, hogy ha valami felkerül a világhálóra, az ott is marad. Adott esetben a feltöltött fényképek és információk illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Sőt még olyan adatok is „landolhatnak” idegenek számítógépén, mint a gyerekek életkora, esetleges kapcsolatrendszere.

– Nyilván, amíg a gyerek nem kamasz, addig nem védekezhet a szülei internetes megosztásai ellen – fogalmazott a pszichológus. – Kisgyermekek esetében az lenne a helyénvaló viselkedés, ahogy mostanában az ismert emberek, sztárok tesznek. Mégpedig, ha fel is töltenek fotót a csemetéjükről, azt úgy teszik, hogy a gyermek háttal, vagy oldalról látható, de mégsem felismerhető. Ezzel tudatosan védik a személyiségi jogaikat is. Ezzel szemben manapság a túlságosan büszke szülők az első ultrahangfotót felteszik az internetes közösségi oldalra. A lépés átgondolatlan, hisz sajnos előfordulhat, hogy valamilyen egészségügyi ok miatt a magzatot később elveszíti az édesanyja. Így olykor maguknak is kellemetlenséget okoznak a korai örömmel. Megfigyelhető, hogy összemosódnak ma az intim szféra, illetve a nyilvánosságra szánt információk határai. A pácienseim elbeszéléseiből az is gyakran kiderül, hogy sokan a párkapcsolatra vonatkozó lélektani, belső folyamataikról sem tudják eldönteni, hogy az kire tartozik. Gyakran a hálószobatitkok, a párok váratlan tragédiái (abortusz) kerülnek ki az ismerősök közé. Ezek nagyon mély, belső ügyek, nem szabadna bevonni a közvéleményt.

Dóber Valéria hozzátette: az extrovertált emberek hajlamosak megosztani minden történést a tágabb környezetükkel, másrészt szeretnék tudatni kicsit a „világgal” is, hogy ők mennyire különlegesek és értékesek. Ezek a bejegyzések épp arról árulkodnak, hogy nincs kiegyensúlyozott magánéletük, ám a speciális kitűnés teljesen más üzenetet hordoz. Például, ha egy anya az internetes közösségi hálón köszönti fel a gyermekét, akkor sejthető, hogy a családi kapcsolatai nagyon felszínesek. Valójában nincsen közük egymáshoz, a mély érzelmi kapcsolat hiánya tükröződik. A túlzott kifelé tárulkozás arról szól, hogy nincs mögötte igazi tartalom.

– Az lenne az ideális, ha csak bizonyos időközönként, maximum egy-egy, családi körben készült fotó kerülne fel a gyermekről – folytatta a szakember. – Azonban a napi rendszeres jelenlét nemcsak a gyermekpornográfia miatt különösen veszélyes, hanem nagyon súlyos személyiségtorzulást is okozhat a fiatalban. Ez a narcisztikus személyiség kialakulásának az előszobája, tehát jó lenne időben kapcsolni. A gyermek élete, cselekedetei, mosolya és bánata nem tartozik senki másra, csak a szülőkre. A klasszikus, kézzel fogható családi fénykép­albumban lapozgatva is lehet nézegetni az előhivatott felvételeket, melyek a nyilvánosság teljes kizárása mellett is örök emlékeket jelenthetnek.

Az internetes közösségi oldalakon mégis sok család osztja meg a gyermekéről készült fotókat, hogy azokat megnézhessék az ismerősök. Ám jóhiszeműen abba csak kevesen gondolnak bele, hogy ezek – ahogy egy néhány éve megjelent kutatás kiderítette – alig három perc alatt bekerülhetnek a gyermekpornográfia világméretű hálózatába. Még a nagykanizsai édesanya, Tatár-Raj Zsuzsanna sem gondolt ilyesfajta veszélyre. Ikrei, Tatár Kinga és Tatár Olivér a napokban ünnepelték egyéves születésnapjukat, ők rendkívül népszerűek az ismerőseik körében.

– Szívesen osztom meg a fejlődésükről készített fotóikat, hiszen az elmúlt időszakban a rokonság és a barátok sem találkozhattak velük – mondta. – Óvatos vagyok, nyilván csak egy bizonyos, számunkra fontos emberekből álló kör találkozhat a fényképekkel. A strandolós, és a pucér felvételeket kerülöm, hiszen az később aggályos lehet számukra. Most úgy érzem, hogy ezen a gyakorlaton nem változtatok, csak reménykedem, hogy oda jut el az információ, ahova azt szeretném.

A szintén kanizsai Szabadi-Csárdi Zsófia férjével négy gyermeket nevel, ezért különösen fontosnak tartják, hogy az élet minden területén, így a világhálón is odafigyeljenek rájuk. Szabadi Rozália Sára 12, Szabadi Zétény 10, Lőrinc 5 és Júlia 3 évesek.

– Mindig is készítettem róluk fotókat, amiket feltöltöttem a Facebook-ra – mesélte az anyuka. – Szeretünk mindent együtt átélni, a büszkeségeinket és az örömünket megmutatni. Egy jó hangulatú kirándulást éppúgy megörökítettünk, mint egy sporteseményen elért jó eredményt. Viszont kizárólag egy szűk kör találkozik a képekkel, olyanok, akikben maximálisan megbízunk, ismerjük őket személyesen. Tisztában vagyunk azzal, hogy ami egyszer az internetre felkerül, az ott is marad, ezért nem szeretnénk őket kellemetlen helyzetbe hozni. Kifejezetten figyelünk a véleményükre, például Zétény nem szereti a fotózást, a nyilvánosságot, ezért a kérését tiszteletben tartva csak családi körben szerepel. Ugyancsak kerüljük a meztelen felvételeket. Ettől függetlenül nem szeretnénk örök félelemben élni, bezárkózni, ám bizonyos szabályok mentén azt a bizonyos arany középutat választottuk. Amikor a szülő látja a gyermeke őszinte örömét, egyszerűen elgyengül, és képtelen tudatosan gondolkozni – vélekedett az anyuka.