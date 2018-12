Idén karácsonykor is divatosak lesznek a retró díszek

A tradicionális karácsonyi dekorációk mellett idén számos érdekesség is megjelent. Így például sokan kedvelik a hagyományos piros mellett a sárga levelű mikulásvirágot vagy a mostani év trendjét: a szőrmével díszített adventi koszorút.

Ahogy átléptük a tél küszöbét, egyre hidegebbek a nappalok is, és lassan-lassan közeledik a karácsony, a kert helyett otthonunk dekorálására fordítunk nagyobb figyelmet. Ebben az időszakban is ékesíthetjük lakásunkat virágokkal, színt csempészve a téli szürkeségbe.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ilyenkor klasszikus a mikulásvirág, bár egyre jobban változik a fiatalok kedvére. Nagyon szeretik a rózsaszínt, néhányan a fehéret és citromsárgát, és a hagyományos piros színből pedig egyre inkább a spriccelt mintájúak a kedveltek. A ciklámen is kimondottan a téli időszakra való virág, csakúgy, mint a piros flamingóvirág, a karácsonyi kaktusz, és sokan választják az orchideát is – sorolta Simon Ferencné kertészmérnök.

Az apró tárgyak, a telet és az ünnepek közeledtét jelző kis dekorációk is közkedveltek, hiszen előre mutatják a karácsonyi hangulatot. Sokan tesznek fel ajtókopogtatót, asztalra, polcra ültetnek vagy akár ablakhoz tesznek ki angyalkákat – ezek közül is a vidámságot mutató, mosolygó figurákat. A színek közül is a derűs árnyalatok a legkedveltebbek azok körében, akik apró dekorációkat választanak. Idén divatosak a retró díszek, például a bogárhátú kisautók és a babafigurák. A néhány éve megjelent grincsfa továbbra is hódít, bár ennek divatja is változik: míg sokáig a piros díszítés volt a népszerű, idén ezeknél is a fehér és pezsgőszínű dominál. Újdonságként pedig néhányan fényfüzérrel is ékesítik. Az ünnep közeledtét mutató hagyományos jelkép az adventi koszorú. Ezt mindenki a saját ízlése szerint készíti el – ugyanis egyre többen vannak, akik saját maguk állítják össze. De ha valakinek nincsen ötlete, kézügyessége vagy ideje, akkor készen is megvásárolhatja.

– Három fő csoportjuk van: a száraz virággal díszített is kedvelt, az élő növényekkel díszítettek között a moha divatos, és természetesen a hagyományos illatos fenyőkoszorú is népszerű. Ha a gyertyákat és a díszeket nézzük, akkor elmondhatjuk, idén a pezsgőszín nagyon kedvelt a klasszikus piros mellett. A pezsgőszínű gyertyák a fenyőtobozokkal és egyéb barnás árnyalatú száraz növényekkel nagyon szépek. Idén nagyon nagy divat a műszőrme, annak minden variációja az adventi koszorún.

A karácsonyfa pedig lehet műfenyő, földlabdás vagy vágott fa – s a díszítésének is csak kinek-kinek kedve, ízlése, kreativitása szab határt.

– A régies, kötött, csipkés díszek is kedveltek, de vannak, akik a modernebb díszeket választják. A fehér műfenyők is keresettek, bár ezeket inkább üzletek kirakatába teszik ki, de néhányan otthonukban is. A díszek közül is népszerű a fehér, a már említett pezsgőárnyalat, a hagyományos piros és idén a kék is. A gömbök mindig örök klasszikusnak számítanak – szólt a trendekről Simon Ferencné.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS