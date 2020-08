Elfújja a szél a vírust a dalmát félszigeten?

Az adriai nyaralásról hazatért ismerősömtől kérdezem: hogyan teltek a napok a dalmáciai Pelješac félszigethez tartozó Viganjban? Az illető alliterálva, szójátékkal csak ennyit válaszol: vígan. Nem ő az egyedüli honfitársunk, aki a horvát tengerpartot választja nyaralása helyszíneként. Erről tanúskodik a letenyei határátkelőhely forgalma, ahol a hétvégéken bizony várakozások is előfordulnak.

A horvát turisztikai szakemberek ennek ellenére panaszolják, hogy viszonylag kevesen jönnek a déli végekre, miközben északabbra (az Isztrián) a múlt évi csúcsfogalom hatvan-hetven százalékát is elérik. Sőt, ahogy az egyik horvát napilap blikkfangos címében olvasom: „Csoda az apró dalmát nyaraló­helyen – Viganjban a koronavírus ellenére több a turista, mint tavaly”. A régi tengerészhagyományokkal rendelkező nyaralóhely – a hajókapitányok szülőföldjének is nevezik – a félsziget északnyugati csücskében található, ott, ahol a legszűkebb a Pelješac és Korcsula közti szoros. Tulajdonképpen e fekvésének köszönheti felkapottságát a vízi sportok kedvelői körében.

A szörfözők Mekkájának (paradicsomának) is nevezik, sőt akadnak, akik nagy merészen Hawaiival vagy a Karibi-szigetekkel vetik össze. Az északra elterülő magas hegyekről lezúduló szél itt, a szűk tengeri csatornában erősödik fel, sebessége a dupláját is eléri a másutt megszokottnak. S ez a legfőbb vonzerő azoknak, akik ideutaznak. Számukra nem az előkelő szállás a fontos – amiből nincs is olyan sok –, hanem maga a hely, amely még nem kommercializálódott. Egyedüli luxus számukra a mindig kedvező széljárás, a mediterrán klíma, no meg nem utolsósorban az utánozhatatlan helyi konyha és a messze földön híres vörösbor, a Dingač. Egyébként fizetőképes vendégekről van szó, a kempingekbe – amelyeket előnyben részesítenek – több százezer eurót érő lakókocsikkal érkeznek.

A nyaralók másik körét a nyugalomra vágyók alkotják. Családosok, gyerekesek, akik más kikapcsolódásra vágynak, nyugalomra, pihenésre, napozásra, fürdőzésre a csodás strandokon, ahol nem zavarják őket a vízi sportok szerelmesei. Az apartmanok, amelyekben megszállnak, nem drágultak a tavalyihoz képest, s az éttermi árak is megfizethetők.

A helyi turisztikai közösségben büszkén újságolják: az országban egyedül nekik van a múlt évi szezonnál is több vendégük, 110 százalékos forgalomról beszélnek. Pedig a szezonkezdetkor még 20-30 százalékkal kalkuláltak. Háromszáznál alig valamivel több állandó lakossal rendelkeznek, ám ennek ötszörösét teszi ki a napi látogatottságuk. Előfordul, hogy nincs szabad szobájuk, ilyenkor a közeli Orebić városkába irányítják a szálláskeresőket, ahol a felére esett vissza a vendégforgalom, ami az országos átlagnak felel meg. A hírlapírói felvetésre, hogy a viganji átlagon felüli „teljesítményért” nem kell-e majd később nagy árat fizetni, mindenki bizakodóan nyilatkozik. Félni, persze, ők is félnek a koronavírustól, ám mivel hozzájuk nagyrészt sportolni, mozogni, szabadba vágyók jönnek, akik maestral-függők, naphosszat nyílt térben tartózkodnak, úgy érzik, nincs nagyobb okuk aggodalomra. Miként az egyik nyaraló fogalmazott: „A szél (a maestral) elfújja, a tenger megöli a koronavírust.” A hely a szlovének kedvelt úti célja, de a németek és osztrákok mellett kezdenek felfigyelni rá a lengyelek, a csehek, sőt a honfitársaink is.

Az egyik szlovén utas a Jutarni list (Reggeli újság) nevű napilapnak fejtegeti: a családdal eredetileg Görögországba szerettek volna menni, ám mivel több országot is kellett volna érinteniük, tartottak az esetleges karanténtól. Horvátország viszont itt van a szomszédságban, nincs izoláció oda- vagy visszaúton. Autóval jöttek, ám a bosnyák (Neum melletti) korridort, az ottani várakozást s egyben az egészségügyi veszélyforrást kikerülendő a Ploče-Trpanj közti kompot választották.

Az internetre kapcsolt webkamera felvételeit követve nosztalgiázom, azokat az időket visszaidézve, amikor még teljesen szabad volt az átjárás. A kamerát Viganj strandjánál állították fel, s minden látható, ami a parton és beljebb történik. Ejtőernyővel a víz felett lebegő, majd magasba emelkedő vízisíelőket látok, ők a parasilling hódolói.

Peljšeactól kicsit eltávolodva, negyedórás hajóút után Korcsula szigetre és városba érkezem – gondolatban. Szűk sikátorokban, utcácskákban sétálok, amelyek kövezetét fényesre koptatták az évszázadok során arra járók. A városkát egyébként az építészeti kultúra magasiskolájaként tartják számon, alaprajza halcsontvázra emlékeztet, átjárhatósága révén kellő légmozgást biztosít télen-nyáron az ódon épületek lakóinak. A Filozófusok utcája felé veszem az irányt. Ez az egyedüli, alig százméteres utcácska, ahol nem kell lépcsőzni. Valamikor ezt választották azok, akiknek a gondolataikba merülve nem kellett attól tartaniuk, hogy orra buknak. Egykoron a város ura is erre közelítette meg palotáját, s innét sétált le a partra, ahol a saját gálya várta. Betérek a gótika, illetve a reneszánsz egyvelegét alkotó Szent Márk-székesegyházba, ahol a világhírű szobrászművész, Ivan Mestrović Pietájára lelek, majd kőhajításnyira innét, számtalan lépcsőn felkapaszkodom Marco Polo szülőházának tornyába, ahonnét csodás panoráma nyílik az egész Pelješac csatornára.

Nem hagyom ki a hangulatos kávézók egyikét, ahol a „dalmát kávé” mellé helyi specialitásnak tartott desszertet rendelek: cukarini nevű édességet, azaz mandulával töltött kekszfélét. Mily’ édes lehet az élet arrafelé…

A jelek szerint azonban a szél nem fújja el a koronavírust. A múlt héten akadt olyan nap, hogy Horvátországban kétszáznál is több új fertőzöttet regisztráltak 24 óra alatt. Tekintettel erre, több ország kormánya – így az olasz és az osztrák – nem ajánlja polgárainak, hogy a horvát Adrián nyaraljanak.