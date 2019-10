Elfeledett étkek, újra felfedezett borok Zala Mura menti tájain

A történelmi Zala Mura menti tájain való gasztronómiai és kulturális barangolásunk második részében újabb magyar vonatkozású tárgyi emlékre lelünk Železna Gora (Vashegy) településen, amelynek kúriáját a történelmi Zichy és Terbotz család építtette 1804-ben.

Az építmény a leszármazottak tulajdonában maradt 1957-ig, amikor elhunyt a família utolsó tagja, Terbocz Ilona. Ezt követően 40 évig elhagyatott, gazdátlan volt a kastély, pusztulásnak indult. Mígnem 1999-ben megmentője akadt.

Az új tulajdonosok éttermet emeltek szomszédságában. A kúria, amelynek teljes felújítása még hátravan, kétszintes, későbarokk, klasszicista stílusjegyeket hordoz magán. Gazdái apartmanokat terveznek kialakítani benne. Így lesz teljes a turisztikai kínálat a hozzá tartozó tágas étteremmel és boltíves pincével együtt. A minden oldalról nyitott teraszról – a szó szoros értelmében – lélegzetelállító panoráma tárul elénk. Megijedünk, amikor a távolban ágyúzajt és puskaropogást hallunk, ám kiderül, ez csak a csapatostul érkező, szőlőre támadó seregélyek riasztására szolgál.

Mi tagadás, megéheztünk, itt az ideje az estebédnek. Sorra vesszük, mi mindent választhatunk az étlapról, olyat keresve, ami helyi specialitás, hisz rántott húst vagy bécsi szeletet bárhol másutt ehetünk. Ahogy szakács barátunk fejtegeti: a hármas határ mentén fekvő Muraközt legalább ennyi hatás érte, így magyar és szlovén oldalról, sőt még a közeli osztrák régióból is. A szlovén befolyás nem csoda, hisz évtizedekig egy országot képeztek Jugoszlávián belül. Még hosszabb ideig Magyarország része is volt, Zalához tartozott a nagy háború végéig, 1918-ig, majd rövid ideig a második világháború során.

Mindig is agrárvidék lévén nem okozott gondot az alapanyagok megtermelése. Búza és más gabonafélék uralták a mezőket, ezen kívül az állattenyésztésnek is komoly hagyománya van, amiből ugyancsak profitált a konyha. Régebben előszeretettel használtak kukoricalisztet, a belőle készült kenyérnek ma is nagy a keletje. Bab is mindig akadt a kertben vagy a mezőn, akárcsak ,,kalampér” (burgonya). Ez utóbbi a vidék igazi brandje, miután a közeli Belica község a krumplitermesztés egyik horvátországi központja. A településen a világon egyedüliként szobrot emeltek a gumós növénynek, sőt a krumplivirág a község címerébe is bekerült.

Mindig is nagy keletje volt errefelé az ősidők óta termesztett kölesnek és a hajdinának. A hajdina szláv közvetítéssel került a magyar nyelvbe. Napjainkban a reformtáplálkozás része lett. Reneszánszukat élik a belőle készített ételek, amelyek nyugodtan beilleszthetők az egészséges táplálkozásba, oldandó a rizs és burgonya egyhangúságát. Akárcsak a köles, amely nem csak madáreleségként szolgál. Előnye, hogy glutént nem tartalmaz, így az arra érzékenyek is fogyaszthatják.

Leveses nép a muraközi, akárcsak a határ innenső oldalán élők. Az év minden szakában kedveltek az erős szupék. Ezek egyike a „pretepena juha”, azaz tartalmas, rántásos leves, amelyhez disznózsírt és füstölt húst használnak, sőt marha alaplevet is hozzáadnak, sokféle zöldséggel körítve. A habarástól kellően sűrű lesz. Magyar hatás a gulyásleves. Ehhez kolbászdarabkákat, borjúhúst, krumplit és aludttejet adnak és erős paprikát. Hasonlóan tartalmas a vargánya ,,szupé” kásával.

Egyszerű második fogásnak elmennek a kifőtt tészták. Ezeket használják a grenadírmars­hoz, vagyis a krumplis tésztához. Ebédhez vagy vacsorához egyaránt tálalják. Ez volt hajdanán az Osztrák–Magyar Monarchia katonáinak egyik fő eledele. Az egyre nagyobbra duzzadó haderőt, a seregnyi éhes bakát olcsón lehetett jóllakatni vele. Az étel másik magyar neve a gránátoskocka, ami a németes grenadírmarsra utal, ahogy az akkori gránátvetők elkeresztelték.

Hajdanán kedvelt volt az úgynevezett mlinci, amely elősütést követel. Tulajdonképpen laskatésztáról van szó, amit régen a sparhelt platniján pirítottak meg. Mindössze liszt, só és víz kell hozzá. A tűzhelyről lekerülve darabokra törik, leforrázzák és felolvasztott vágott zsírt adnak hozzá.

A további főtételeknél is maradunk a sajátosságoknál. Így a különösen jó ízű, a nem éppen tápos, szintén autochton hrvatica nevű – szabadban kapirgáló – csirke- vagy tyúkhúsnál. A másik levédett szárnyas a zagorjei (hegy mögötti) tágas, zöld területeken tanyázó pulyka, amelyet a 16. században hoztak be Itáliából. Napjainkban ezt is levédették az unióban, mint őshonos fajtát. Volt esztendő, amikor az amerikai elnök asztalára is került belőle.

Ha nem kell vigyáznunk koleszterinszintünkre, dönthetünk a kacsasült a la Muraköz módra mellett, amely attól különleges, hogy hajdinakásával töltik.

És zárásként a desszertek garmadája. Egyszerűségében is kiemelkedik a zlevanka, azaz a prósza. És nemcsak krumplis, amit a Mura innenső oldalán is készítenek, sőt fesztivált is elneveztek róla. Igazi különlegesség a kukoricaprósza. Számos más változatban is létezik. Van aki darált mákot, sajtot, szalonnát vagy diót kever hozzá.

A kimondottan édesszájúaknak való finomságok egyike a krapci (magyar megfelelője nincs), amit az osztrákoktól vettek át, s a német klecinprotra, azaz édes kenyérre utal. Földművesek egyszerű süteménye volt, de újabban az ínyencségre vágyók is keresik. Régebben kemencében sütötték, együtt a több napra való kenyérrel, nagy káposztalevélre helyezve. A ledagasztott és kelesztett tésztából választották le az adagokat. Sütés után a tetejüket lefaragták, belsejüket kimélyítették és különböző finomságokkal töltötték meg: túró, tejföl, cukor, citromlé, reszelt alma és darált dió hozzáadásával.

Igazán egyedi a muraközi kávé (međimurska kava). Elkészítését azzal kezdik, hogy törökös feketét főznek. Adalékként tojássárgáját használnak jól fölverve. A csészébe először a kávét öntik, majd a tojást. Kevés rumot is adnak hozzá, majd a legvégén tejszínhabot, amire csokoládédarabkákat reszelnek.

És még egy, a felsorolásból kimaradhatatlan étel a strukli. Ennek eredetiségét is levédették, amire idén nyáron az unió is áldását adta. Tulajdonképpen rétesféléről van szó, amely a mienkétől eltérően nem papírvékonyságú tésztából készül, hanem valamelyest vastagabbra nyújtják. Ízre inkább sós, mint édes. Külön népdal is született róla. Van még a međimurska gibanica (muraközi rétes), amely inkább sütemény, mint rétes, gyakorlatilag a nálunk ismert flódninak felel meg. Igazi kalóriabomba, szigorúan négyféle – mák, dió, friss túró és alma – töltelékkel, mindegyik külön tésztaréteggel elválasztva.

A bőséges ebéd után jöhetnek a kimondottan helyi borok, nem az olyan világmárkák, mint a merlot vagy fehérben a chardonnay. Ezek ugyanis a világ bármely pontján hozzáférhetők. Nem úgy Muraköz specialitása, a pušipel, amelyet csak most kezdenek a határon túl is megismerni. Néhány helyi borász a legutóbbi londoni nagy világversenyre, a Decanterre is küldött mintát belőle, ahol arany, illetve platina minősítést kaptak.

A régió legmagasabb, igaz mindössze 344 méteres hegycsúcsa, a Mohokos lejtőin jól érzi magát a pušipel. Akárcsak nálunk Tokaj lankáin, ahol furmint néven ismerik, s belőle készül a híres aszú. A Murán túl moslavacnak is nevezik, Szlovéniában šiponnak, Ausztriában pedig moslernek. Bora üde, csodás gyümölcsillatokkal, ízekkel. Citrusfélékre és zöld almára emlékeztető diszkrét illatával, enyhe savaival csak úgy itatja magát. Kitűnően illik az itteni ételekhez, legyenek azok húsfélék vagy édesebb desszertek.

Az errefelé kialakulóban lévő borturizmus részét képezik az olyan jeles alkalmak, mint a Szent Márton-, a Vince- vagy az Orbán-nap, amelyekhez fesztiválok kapcsolódnak, a kijelölt, harminc kilométer hosszú bor-úton nyitott pincékkel. Gondot jelent viszont, hogy ezek nagy része az év többi napján ritkábban tart nyitva. Kóstolásra csak azt fogadják, aki napokkal korábban jelzi szándékát. Csoportoknál nem gond ez, annál inkább okoz nehézséget az egyéni látogatónak, akinek mondjuk ad hoc támad kedve útra kelni, bort kóstolni, miközben gasztronómiai élvezetekre is vágyik, sőt a kulturális kínálatra is kíváncsi a hajdanvolt Zala vármegye déli szögletében.