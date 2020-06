Az ideális „falusi” élet édenkertje Zalaegerszeg erzsébethegyi városrészében

Olyan sok szép képet mutatott már virágairól, gyümölcsfáiról Szupperné Cziráki Ida, hogy kíváncsivá tett: milyen lehet a kertje élőben?

Irány hát Szenterzsébethegy, amiről nem túlzás állítani, hogy Zalaegerszeg egyik legszebb városrésze. A dombhátakról rálátni körben az egész vidékre, keletről a bazitai Tv-torony, nyugatról Teskánd, majd Bagod, odébb Hagyárosbörönd szolgál tájékozódási pontként, jó időben ellátni egészen a Kőszegi-hegység és az Alpok körvonaláig. A legújabb kutatások szerint már az Árpád-korban is létező település bár fél évszázada a városhoz tartozik, megőrizte nyugodt, békés falusi jellegét. Ida asszony otthon érzi itt magát, hiszen iskolás koráig Milejszegen, azt követően pedig Csonkahegyháton élt. Igaz, utána családjával közel 20 évet lehúzott az egyik Köztársaság úti tömbház 9. emeleti panellakásában, igaz, a beköltözés után egy évre Jánkahegyen vettek egy „birtokot”, ahol a konyhakert mellett gyümölcsöst is gondoztak.

– Főleg édesanyám miatt, aki velünk élt és már nem bírta a kert nélkül. Mi tagadás, kicsit strapás volt az az időszak, munka után éppen csak átöltöztem s máris rohanhattam kapálni. No, de annak is már húsz éve, hogy Szenterzsébethegyre, vagy ahogy az itteniek mondják: Örzsehegyre költöztünk. Sokat dolgoztunk, mire kedvünkre alakítottuk a házat, az udvart, a kertet, a gyümölcsöst. A jánkahegyi birtokot is csak 3 éve adtuk el – meséli a háziasszony.

Ami azt illeti, az otthonuk körül a jelenben is akad munka bőven, hiszen a ház, a virágoskert és a veteményes mögött 100 termő fával ott a gyümölcsös, alatta egy kis fenyves és az akácerdő. László gazda a ház mellett 4 tőke kormin szőlőből lugast alakított, a csemegeszőlőt az „oltott” Izabella jelenti. Az egyik fa kísérleti jelleggel négyféle körtét nevel, s a májusi cseresznyétől kezdve egészen a tél beköszöntéig fáról frissen szedett gyümölcs kerül az asztalra.

– Minden gyümölcsünk, zöldségünk teljesen bio, eleinte mi is permeteztünk, de akkor sem volt szebb a termés. Rájöttünk, jobban járunk, ha a természetre bízzuk a védekezést, a madarakra, a sünökre, a békákra, a katicabogarakra. Inkább arra koncentrálunk, hogy a növények megkapják, ami az egészséges fejlődésükhöz kell, akkor ellenállnak a kártevőknek – így a gazda, akinek a fák gardírozása mellett a fűnyírás munkát, a gyümölcsöst a fűnyíró kistraktorral több mint 2 óra alatt járja be, s még csak ezután következik fák körüli damilozás, de az erdőkben sem hagyják kötésig érni a füvet, az udvarról nem is beszélve, ahol a virágágyások, gruppok kerülgetése precíz munkát igényel.

– Azért nem minden gyümölcsfa a férjem gondja! – szól közbe a feleség. – A két datolyaszilva, a füge, az indiánbanán és a kivi például az enyém. A legbüszkébb a kivilugasra vagyok, tavaly ősszel 120 kiló gyümölcsöt szüreteltünk az öreg fáról, de idén terem a két fiatal tő is. Elláttuk vele a gyerekeket, s nemrég ettük meg utolsó darabot. Több cserépben hajt már a mangó, kíváncsi vagyok, lesz-e belőlük gyümölcsfa.

A terasz előtt álló nyitott tenyér alakúra metszett nyírfa is Ida kreativitását dicséri. Egy kaktuszokkal, pozsgásokkal ékes sziklakertből nő ki, az ágain most muskátlik és egyéb cserepes virágok díszlenek, húsvétkor tojásfaként funkcionál, karácsonykor pedig a díszkivilágítás viselője. A tujákat nagy gonddal alakítgatja különböző formákra a gazdasszony, a virágágyásokban megszámlálhatatlanul sok illatos virág, mint dús legelő vonzza a pillangókat, a méheket, a nektárgyűjtő lebegő és zengőlegyeket.

– A szívem csücske a liliom! Tavaly 24 fajtát számoltam össze, köztük féltve őrzött édesanyám fehér lilioma. A többségük még bimbós, de a napokban majd sorban bontják ki szirmaikat. A pünkösdi rózsák már elvirágoztak, de a kaporlevelű keleti bazsarózsa még így is gyönyörű. Hirtelen nem tudnám megmondani rózsából hányféle nyílik a ház körül, a kúszórózsa lugasát a klemátiszokkal együtt sajnos megtépázta a szél. Kedvenceim még a díszhagymák, akad belőlük fehér, kék, rózsaszín, s a bökős bimbójú sárga búzavirág és az encián. Az oszlopkaktuszomon tavaly több mint 20 virág nyílott – mutatja birodalmát az lelkes amatőr virágkertész, s amiről csak mesélni tud, az a földben szunyókáló tavaszi hagymások és gumósok, a rengeteg hóvirág, a „milliom” tulipán, a nárciszok, a jácintok sereglete.

– Tőzikéből csak két szál nyílt, de már ültetésre vár az utánpótlás, barátainktól kaptam a hagymájából egy jó maroknyit. Az idén kiszedtem a tulipánhagymák nagy részét, a szakirodalom szerint ideálisan 3 évig maradhatnak a földben. A kisebb hagymák jól megnőttek és rengeteg sarjhagyma nevelkedett, így jövőre még több tulipánunk lesz. Talán ajándékozok is belőle, a többit augusztus végén majd visszaültetem. A jácintok tovább a kertben maradhatnak, persze nem a végtelenségig, mert a virágjuk egyre kisebb lesz. A nárciszhagymákat viszont csak akkor szedem fel, ha már túlságosan elszaporodnak és sűrűen nőnek. Ezeket is nyár végén kell visszaültetni – kapunk néhány jó tanácsot.

Bár Szupperék már csak kettesben élnek a szép nagy házban és birtokon, a rengeteg gyümölcsöt nem egyedül kell elfogyasztaniuk, a fiaik hét közben legalább egyszer és hétvégén is megjelennek. Négy unokájuk: Márk 25 éves, Félix 13, Marcell 7 és a család kis hercegnője, Flóra Sára ősszel lesz 3 éves. A kislánynak mindene a „mama és a papa”, legutóbb ki is követelte, hogy a hétvégi veszprémi állatkerti kiruccanásra őket is magukkal vigyék. A falun élő Attila fiuk a virághagymákat sem utasítja vissza, de Norbi is már kertes házra vágyik.

Ida nyugdíjasként aktív közösségi életet is él. Tagja a Mozgássérültek Zala megyei Szervezetének, önkéntesként gyakran vállal ügyeletet az adományközpontban, segít kiszolgálni a rászorulókat.

– Öt éve beléptem a Zalaegerszegi Honvédklub Egyesületbe, s tagja vagyok az énekkarnak is. Csonkahegyháton tagja voltam az iskolai dalárdának, a családban is szokás volt még az éneklés. Amikor a milejszegi öregapám mellé felültünk a tehenes szekérre, rágyújtottunk egy nótára és fújtuk míg fel nem értünk a szőlőhegyre: „Milej felől, sej, de Milej felől kerekedik egy felhő./Szaladj kislány, barnapiros kislány, mert megered az eső./Majd szaladok, ha akarok, ha megázni nem akarok,/ Milejszegnek széles határában szeretőt nem találok.”