Amikor minden alapanyagra szükség van a hűs spájzból

Akad egy kis burgonya, cukkini, paradicsom és paprika a spájzban? Elő velük! Mellé a hűtő rejtekéből a virslit is fedjük fel!

Ha mindent egybeveszünk – szó szerint -, úgy a legkönynyebb elkészíteni az egytálételt: egyszerűen megfőzzük a krumplit, pároljuk a cukkinit és a paradicsomot, paprikát, mellé a főtt virslit karikákra vágjuk, és hozzáadjuk az egészhez.

Az ízlés szerinti fűszerezést persze ne feledjük (sóval, borssal)! Az alapanyagokból azonban cukkinis tepsis burgonya is készíthető, méghozzá a következőképpen.

Hozzávalók: 50 dkg krumpli, 35 dkg cukkini, só, 2 dkg vaj, 5 dkg zsemlemorzsa, kakukkfű, bazsalikom, bors, 2 db paradicsom, 2 evőkanál mascarpone (vagy sajtkrém), 5 dkg feta sajt, 1,5 dl zsírszegény tejszín és 1 evőkanál reszelt parmezán. Előbb a burgonyához és a cukkinihez nyúlunk, azokat megpucoljuk, majd 2,5-3 mm vastag karikákra szeljük. Óvatosan megsózzuk (tényleg kevés jusson rá a fűszerből, mert a feta is sós!), majd rétegezzük egy kivajazott, zsemlemorzsával megszórt tepsiben. Fűszerként egy-egy öszszemorzsolt kakukkfűlevél, egy kevés bazsalikom és bors is kerülhet az ételre.

A paradicsomkarikákat az egész tetejére helyezzük el, erre halmozzuk rá a mascarponét és a feta sajtot. Legvégül a tejszínt adjuk az összeállításhoz, amelyre további ízfokozóként parmezánt hintünk. A sütőt 180 Celsius-fokra előmelegítjük, az alufóliával letakart ételt a sütő középső rácsára tesszük, így készítjük mintegy 30-40 percen át. Miután letelt az idő, szabad utat engedünk a hőnek – levesszük a fóliát -, hogy az közvetlenül is érintkezhessen a tálunkkal, amelynek tartalmát további 5-10 perc alatt pirospozsgásra, ropogósra sütjük. Természetesen konyhánként hangolhatunk a burgonyás finomságon. Ízlés szerint bármilyen más zöldfűszert, akár még zúzott fokhagymát is használhatunk ízesítőként. Aki nem bízik a nyers krumplikarikákban, akár 55 percen át is sütheti az ételt a fólia alatt. Mi több, az egész kockázott vagy vékonyra szeletelt baconnel, valamint leheletnyi nyers vöröshagymával is megbolondítható, többrétegűen.