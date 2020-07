A pötrétei volt bányatavak nyári kínálata

Ha valaki eldugott paradicsomi tájakat szeretne felkeresni a nyári szabadsága idején, érdemes Zala megye közepe felé vennie az irányt.

Zalaegerszeg és Nagykanizsa felől is közelíthető, mindkettőtől 29 kilométerre, Hahóton át kelet felé indulva a Szévíz völgyében, még Felsőrajk előtt találjuk Pötrétét.

A község az 1960-as évek óta kezeli azt a két – volt tőzegbánya helyén kialakult – tavat, amely a horgászok paradicsoma, de a vadregényes partja csábíthatja a bakancsos és kerékpáros turistákat is. Az itteni horgászat pedig olyan népszerű, hogy Ausztriából, Horvátországból és Szlovéniából is járnak ide e sportág művelői.

– Az önkormányzat is tagja a tavakat kezelő horgászegyesületnek, amely 15 alapító taggal indult, de ma már a pártolókkal együtt 200-on felüli a taglétszám. A halászati jog gyakorlójaként 1996 óta a haltelepítésről is az önkormányzat gondoskodik minden évben – mondta érdeklődésünkre Gáspár Károly, a 250 fő körüli község polgármestere. – Évente 100–110 mázsa hal kerül a 98 és 40 hektár vízfelületű tavainkba, köztük őshonos fajták, mint a ponty, a csuka, a compó, a keszeg, de süllővel is találkozhatnak az egyesület tagjai és a vendéghorgászok. Idén a járványhelyzet miatt elmaradt a horgászverseny, őszre terveznek pergetőversenyt.

Annak idején a bányarekultiváció során a település vezetése kérte a horgásztavak létrehozását, s ez a látogatottság adatai szerint életképes ötletnek bizonyult, hiszen ma már sokan vannak, akik hetekre is letelepülnek a tavak partjára.

Épp ezért szeretne az önkormányzat infrastrukturális fejlesztésekbe kezdeni. Jó esélyük van arra, hogy a Kis-Balatontól délnyugatra induló Mura kerékpárúthoz becsatlakozzanak, így biciklin is el lehetne jutni a tavakhoz. Ezenkívül szükség lenne szállás- és pihenőhelyre is, hogy ifjúsági tábornak is helyet adjon a festői természeti környezet. Mivel a terület védett, a Natura 2000 része, ez ügyben még sok tárgyalás vár az önkormányzatra és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársaira, de a hírek szerint szabályozási enyhítés várható.