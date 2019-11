A kapcsolatok ma is törékenyek – Beszélgetés Takácsné Dr. Szabados Katalin bíróval

A Központi Statisztikai Hivatal egyik, ez év tavaszán megjelent szakmai anyaga a házasságok felbomlásának demográfiai jellemzőivel foglalkozik. A közlemény megállapítja, hogy míg a XX. század elején ezres nagyságrendű volt a válások száma, a II. világháború után megindult egy ingadozó, de folyamatosan emelkedő trend, ami 1987-ben érte el a maximumát, közel harmincezer felbontott házassággal.

2014- ben azonban – ötven év után először – húszezer alá esett ez a szám, és lényegében a KSH által vizsgált időszakig, 2017- ig nem növekedett számottevően. A felbontott házasságok nem mindegyikében van kiskorú gyermek, 2017-ben például 100 válásra 84 ilyen korú gyermek jutott. Ők azok, akik a szülők válása után is mind az anyai, mind az apai támogatásra, gondozásra rászorulnak, és ők azok, akik leginkább kárvallottjai lehetnek annak, ha a szülők a válás folyamatában szem elől tévesztik ezt a fontos szempontot.

Takácsné Dr. Szabados Katalin járásbírósági elnökhelyettessel beszélgetünk erről.

– Ön hovatovább harminc éve foglalkozik házassági bontóperekkel, hogy látja, beszélhetünk- e arról, hogy a válási kultúra finomodik?

– Régen is voltak megegyezéses válások. Jól tudjuk azonban, hogy egy válás az nem egyik napról a másikra zajlik. Nem úgy van az, hogy hétfőn még jól megvagyunk, kedden pedig elválunk, azaz a válási szándék felmerülésétől a válásról való döntésig mindenütt lezajlanak hasonlóan nehéz pillanatok. Mégis, többségében vannak azok, akik meg tudnak egymással állapodni, és együtt is tudnak működni a gyermekek érdekében, és mindig vannak, akik nem. Személyiségfüggőnek látom ezt. De határozottan lehet érzékelni azt, hogy ma az apák aktívabban részt vesznek a gyermeknevelésben, és ennek nyomán már nincs az a lemondó attitűd bennük, mint korábban, hogy úgyis a nőknek lehet csak igazuk, csak a nő nyerhet a válóper során. Határozottan megjelenik részükről az igény a gyermekükkel való minél szorosabb kapcsolatra válás után is. 2014-ben változott a polgári törvénykönyv, azaz a szülői felügyelet gyakorlásáról dönt vita esetén a bíróság – nem a gyermekelhelyezésről. A szülőknek lehetősége van a szülői felügyelet közös gyakorlására is, akkor meg kell állapodniuk a gyermek lakóhelyéről, és minden más fontos kérdésről is. Pályám kezdetekor nem volt jellemző az a mára már egyre gyakoribb szisztéma, hogy a gyermek váltottan hol egyik, hol másik szülőnél lakik. Ezt már a válóper előtti életszakaszban sokszor kialakítják a szülők, és – a korábbi vélekedéssel szemben – tudnak alkalmazkodni ehhez a helyzethez is a gyerekek. Sokat változott a társadalmi elvárás is, ma már nincs arról szó, hogy a gyermeknevelés a nő dolga, és talán a közvélekedés sem olyan elítélő abban az esetben, ha a per kifutásakor nem az anya lesz az, akivel együtt lakik a gyermek. Ezekben a változásokban lehet, hogy annak is szerepe van, hogy a férfiak érettebb korban válnak szülővé, tudatosabbak a gyermekükkel kapcsolatban, és szeretnének részt venni gyermekeik életében.

– Milyen gyakran fordul elő, hogy egy válóper folyamán gyermeket is meghallgat a bíró? Tudnak-e valóban szülői befolyástól függetlenek lenni a gyermeki nyilatkozatok?

– Magam nem vagyok híve ennek, mivel a gyermekek számára ez nagyon nagy lelki teher. Akkor is az, ha van már külön erre a célra szolgáló meghallgató szoba, akkor is, ha leveszem a talárt, és nincs ott sem ügyvéd, sem szülő. Egy idegennek megnyílni nagyon nehéz dolog. A bíró számára sem mindig egyszerű feladat ez, így kicsi gyermekeknél megfelelőbbnek tartom, ha pszichológus kapja ezt a feladatot. Nagyobb gyermekeknél, kamaszoknál inkább előfordul a meghallgatás. Ha a szülők megállapodtak, a gyermeknek is ismernie kell az ő megállapodásukat, és 14 év felett a gyermek véleményt nyilváníthat a bíróság előtt is, kivel szeretne lakni. Hozzá teszem, hogy az európai jogban a gyermekek meghallgatása előírás, de a mi joggyakorlatunkban nem tipikus. Néha a gyermek szavai tökéletesen őrzik a szülői szófordulatokat, tematikát, tudhatjuk, hogy nem a saját véleményét mondja, máskor teljes oldottsággal és könnyedén tudja felvenni a kommunikációt a bíróval. Adott esetben nyilvánvaló, hogy a gyermek minden szavára vigyáz, hogy sem egyik, sem másik szülőre vonatkozóan ne szolgáltasson hátrányos információt. Magam mellé szoktam ültetni a gyermeket, már a lélegzetvételükön érzékelem, milyen rettenetes stressz számukra ez a szituáció. Ennek, ha nem muszáj, nem tesszük ki őket.

– Van-e olyan tényező, melynek megléte esetén a szülő törekvése a gyermekkel való kapcsolatra nem támogatható, és a bíróság korlátozza, vagy tiltja valamelyik szülőfél kapcsolatát a gyermekkel?

– Egy ilyen döntést mindig nagyon alapos mérlegelés után lehet meghozni. Néhány extrém eset jut csak eszembe, ahol bűncselekményt megvalósító bántalmazás ténye állt fenn, esetleg súlyos mentális probléma esetén is felmerülhet ilyen korlátozás. A válóper során a korábbi házasfelek sokszor szeretnék kizárni a gyermek életéből a másikat. Emberileg meg lehet érteni azt, aki kétségbeesésében nem ura érzelmeinek, és szeretné befolyásolni gyermekei és a másik fél kapcsolatát, de a döntés nem érzelmi alapon történik. A bíró képes az empátiára, az egymással perben állók szempontjainak megértésére, de nem ez a döntése alapja. A legfontosabb szempont a gyermek hosszú távú érdeke, a mindkét szülőjéhez való kapcsolódásának, kötődésének fennmaradása. A válás mindig negatív szituáció minden érintett részére. Egy traumatikus helyzetből kell kijönni, a lehető legkevesebb sérüléssel anyagi és érzelmi értelemben. Hatalmas önfegyelemre, önmérsékletre van szükség egy válóper folyamán. Tudomásul kell venni, hogy sok fájdalom és sérelem után is arra kell törekedni, hogy tíz év múlva se kelljen szégyenkezni valami olyan megmozdulás miatt, amit az indulat vagy a bosszú motivált. Ezt megvalósítani nagyon nehéz. A jó emberi kapcsolatok, barátságok, a tágabb család, gyakran a nagy élettapasztalattal rendelkező ügyvéd lehet jó esetben segítségére a váló feleknek. A kapcsolatok változatlanul törékenyek, ebben sajnos nincs változás.