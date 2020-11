Íme az MCS FIFA 21 csoportmérkőzéseinek nyitó fordulója a nyugati régióban

Négy megye is bemutatkozik a nyugati régióból, és alapvetően két egyoldalú mérkőzés vár játékosokra, de minden bizonnyal óriási lesz a csata.

Boresz egy feltörekvő és nagyon ügyes játékos, aki nem olyan rég már offline körülmények között is megmutatta tudását. Most egy hatalmas arányú győzelemmel érkezett, és valószínűleg folytatná a menetelését. Lengyel az elmúlt 2 meccsen csak idegenbeli gólokkal tudott továbbjutni, így nagyon nehéz dolga lesz győri nemezisével szemben. Maresz csak a rendes játékidő lefújta előtt néhány perccel harcolta ki a részvételt a visszavágón, vakond azonban 10-et vágott korábbi ellenfelének, hogy itt lehessen, így papíron ez is egyoldalú meccsnek néz ki, de ez biztosan nem így lesz majd.

November 6-án az alábbi párosításokat rendezik meg a nyugati régióban:

19:00 RVNS Boresz (Győr-Moson-Sopron) vs (Fejér) Lengyel11

19:30 Maresz (Vas) vs (Zala) vakond9127



A Megyék Csatája FIFA 21 közvetítéseit a Megyék Csatája Facebook oldalán követhetitek. A megyekcsataja.hu oldalon további részleteket tudhattok meg a versenyről!