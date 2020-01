Teljesen más lesz a Trónok harca valódi vége

Moziban akarták befejezni, három filmmel.

A Trónok harca írója, George R. R. Martin újabb nyilatkozatot adott, ebben ismételten jelezte, hogy a fantasyvilágban játszódó Tűz és jég dala regényciklus más befejezést kap, mint amit az HBO-sorozat nézői láttak – írja az Origo.

R. R. Martin korábban már sok rajongójánál kihúzta a gyufát a nyilatkozatokkal, például azzal, amikor elmondta, hogy legalább három projekten dolgozik egyszerre. Viszont A tűz és jég dala (A Song of Ice and Fire) fantasysorozat nagyon nem halad: négy év alatt kijött három darab, 800-900 oldalas regénnyel (1996 és 2000 között), utána viszont látványosan lelassult a tempó.

Eztán jött egy ötéves szünet, majd egy hatéves pauza, és azóta semmi, 2011 óta várják a hívek a The Winds of Winter-t (ami nyilván nagyot szól majd, ha valaha megjelenik, 9-10 év után). Várható egy hetedik regény is, A Dream of Spring, elvileg ez zárja le a sztorit rendesen.

A 71 esztendős író arról is beszélt, hogy David Benioff és D.B. Weiss a hetedik évad után a történetet három mozifilmmel szerette volna lezárni, de az HBO annyit mondott erre, hogy ők tévésorozatokat gyártanak, nem érdekli őket a mozi.

Borítókép: Emilia Clarke Daenerys szerepében a Trónok harca című sorozatban