Lebukott a híres modell – abból főz, amit nemrég még bojkottált

Egyenesen képmutatónak nevezték többen is az interneten Chrissy Teigent, miután videón mutatta meg, hogyan főz otthon. A hozzávalók között ugyanis a szemfüles követők azonnal kiszúrták, hogy a híres modell konyhájában megtalálható a Goya babkészítménye, ami azért érdekes, mert néhány héttel ezelőtt Teigen még a Goya minden terméke ellen bojkottot hirdetett – írja a V4NA Hírügynökség.

It’s 4 am and I still can’t stand Chrissy .. All that hype about canceling Goya yet you’re using it lol pic.twitter.com/13jISZQKdv

A Goya vezérigazgatója, Robert Unanue ugyanis július elején a Fehér Házban járt, ahol Donald Trump amerikai elnököt méltatta. Unanue véleményét viszont sokan nem osztották, a demokraták pedig egyenesen a Goya termékeinek bojkottjára hívták fel az embereket. Ebbe a sorba állt be akkor Chrissy Teigen is, aki akkor azt írta a közösségi oldalán, hogy ezentúl nem érdekli, milyen finom a Goya babja, ő elbúcsúzik tőle. Egy másik posztjában pedig Ivanka Trump képét osztotta meg, ahol az elnök lánya éppen a Goya egyik termékét tartja a kezében.

had it with anyone who EVER defends this woman or puts her as the "sane" one in this family. what a repulsive trolling of the people. also (in the SEA of illegal shit this family does) is this even ethically ok or legal?? https://t.co/M8GJajHlGS

— chrissy teigen (@chrissyteigen) July 15, 2020