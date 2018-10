Felvett egy nadrágot, munkahelyeket teremtett a hercegné

Miután a sussexi hercegné az Outland Denim farmernadrágját két alkalommal is viselte a közelmúltban Ausztráliában tett látogatása során, a cég termékei iránt annyira megnőtt a kereslet, hogy újabb 30 munkatársat kell felvenniük a vásárlók igényeinek kiszolgálására.

Korábban már számos cég beszámolt az úgynevezett Markle-effektusról, vagyis arról, hogy ha Harry herceg felesége felveszi egy kevésbé ismert márka ruhadarabját vagy kiegészítőjét, olyan sokan követik példáját, hogy az megmutatkozik a vállalkozás forgalmi adataiban is – írja az origo.hu.

A sussexi hercegné két alkalommal is viselte az Outland Denim nadrágját, és ennek köszönhetően

a cég eladásai rekordot döntenek, így harminc új varrónőt kell alkalmazniuk kambodzsai termelési részlegükön. A cég Twitteren jelentette be, hogy a felvételiztetést már meg is kezdték.

A vállalat emellett kifejtette honlapján, hogy a fiatal női munkavállalókkal szembeni tisztességes bánásmódra és javadalmazásukra helyezik a hangsúlyt, és ezzel követendő példát kívánnak állítani a többi ruhaipari cégnek.

A társaság kifejezetten a mélyszegénységben élő és veszélyeztetett helyzetben lévő nők támogatásával foglalkozik, továbbá az alapanyagokat etikus módon, környezetbarát megoldással állítják elő. Így csak hab a tortán, hogy Meghan Markle a farmernadrág mellé olyan, környezetbarát és újrahasznosított termékeket viselt, mint a műanyag palackokból készült ruhák.

Nem ez az első alkalom, hogy a sussexi hercegnének köszönheti egy cég a nagyobb érdeklődést termékei iránt. Szintén friss hír, hogy a Markle által viselt John Lewis sárga ruha forgalma a tavalyi eladásokhoz képest több mint négyszeresére emelkedett, köszönhetően annak, hogy az asszony nyilvánosan szerepelt abban.

Borítókép: Harry herceg és felesége Meghan sussexi hercegné Aucklandben

Forrás: AFP/Michael Bradley