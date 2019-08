Marsi Anikó és Palik László: mi már együtt maradunk

A sztárpár ritkán beszél a magánéletéről, most mégis kivételt tettek. Meséltek többek között az elmúlt hetek kálváriájáról, a házasságuk mélypontjairól és arról, hogy miként látják a jövőt.

Négy hónappal ezelőtt egy rossz lépés következtében Anikónak eltört a combcsontja. Szinte azonnal megműtötték, utána megkezdődött a rehabilitáció.

A híradós őszintén bevallja, hogy túlságosan siettette a gyógyulást, aminek meg is lett a böjtje.

„Bár az orvos nem tanácsolta, idő előtt elkezdtem futni” – kezdte a Tények műsorvezetője a HOT! magazinnak. – „Az első alkalom rettentő jólesett, a másodiknál már fájdogált a lábam, a harmadiknál már alig vánszorogtam. Mindez azért történt, mert nem tudtam megülni a fenekemen. Be kellett látnom, elkapkodtam.”



Anikó legnagyobb támasza a férje, aki természetesen nem hagyta szó nélkül, hogy a felesége túlerőlteti magát. Az észérvekkel mégsem ment semmire.

„Az egyik nap még tolókocsiban tolom a feleségem, másnap már mankóval jár, az azt követő napon csak egy mankó van nála, amit botként használ, majd egyszer csak kijelenti, hogy elmegy futni” – vette át a szót a műsorvezető.

„Könyörögtem neki, hogy ne siesse el a gyógyulást. Megannyi sportsérülésen vagyok túl, tudom, mit beszélek, de mintha a falnak… Nem így történt?” – szegezte hirtelen a kérdést a feleségének.

„De igen” – válaszolt Anikó. – „A nagy egészhez azonban hozzátartozik, hogy ideje volt némi önállóságot mutatnom, hiszen akkor már hosszú ideje Laci csinált mindent a kávéfőzéstől a mosogatásig, és sorolhatnám. Megkérdeztem, hogy továbbra is házitündért akar-e játszani, vagy engedi, hogy tegyem a dolgom. Hát, engedte.”

Némi pihenés után szépen lassan minden visszarázódott a régi kerékvágásba. A család támogatásával ráadásul Anikó ismét futócipőt húzhatott.

„Nem hagynak magamra a fiúk. A férjemmel és a gyerekekkel korábban rendszeresen futottunk már együtt, de ez most más, el sem mozdulnak mellőlem. Vigyáznak rám, óvnak, hogy ne történhessen ismét baj. Meg is dicsértek, milyen ügyes vagyok, hogy ismét rovom a kilométereket. Na, nekem nem is kellett több, ez az egy mondat olyan inspirálóan hatott”

– fogalmazott a műsorvezető.

Az édesanyát nemcsak testileg, hanem lelkileg is megviselte, hogy hónapokat kellett kihagynia. Napról napra gyűlt benne a stressz, amit képtelen volt levezetni.

„Semmit nem csinálhattam önállóan. Nagyon hiányzott, hogy kiadjam magamból a fölösleges stresszt, szinte már fizikai tüneteteket produkáltam. Kocogás közben remekül le tudok engedni, össze tudom szedni a gondolataimat, sőt, ha egymásnak feszülünk a férjemmel, még meg is nyugszom általa. Tömören: futunk, hogy elkerüljük a veszekedést” – nevetett.

A pár nem tagadja: előfordul, hogy összezörrenek. Mindketten heves vérmérsékletűek, ha rájuk jön az „ötperc”, levegővétel nélkül tudják szajkózni az igazukat.

Azonban soha nem lépik át azt a bizonyos határt, ami után nincs visszaút.

A szívük legmélyén tudják, hogy egyikük sem mondana vagy tenne olyat, amivel kockára tennék a házasságukat.

Hogy minek köszönhető, hogy a mai napig ilyen jó párost alkotnak, arra Laci azonnal rávágta a választ.

„A mi házasságunknak van egy íve, ettől működik jól. Tizenhat év sok, volt is benne bőven minden. De egy biztos: soha még csak számításba sem vettük, hogy valaha külön utakon folytatjuk. Ennek nagyon egyszerű oka van; szerelemmel szeretjük egymást. Emellett nincs még egy olyan nő, aki ilyen sokáig elviselne engem”

– mondja Palik László.

„Ez fordítva is igaz! És néha borzasztó nehéz elviselni egymást” – kacagott fel Anikó.

„Zsigerből érzem, hogy mi már együtt maradunk. Nem tudok olyat elképzelni, hogy bármi vagy bárki közénk állna. Erős, masszív alapokon áll a kapcsolatunk. És van két gyermekünk, ami számomra mindent predesztinál”

– hangsúlyozta a híradós.

Abban mindketten egyetértenek, hogy a fiúk egy az egyben az ő lenyomataik. Egymást látják a gyermekeikben, és ezáltal még nagyobb a szeretet közöttük.

„A nagyobb fiunk, Vilmos teljes egészében az apja lelki és fizikai tükörképe, Vince pedig ugyanilyen mértékben az enyém. Mi, szülők épp ezért keresztbe aggódunk. Pláne, hogy az egyik tíz évesen kiskamasz, a másik tizenhárom évesen meg már nagykamasz. Mindkettő önállónak hiszi magát, egészen addig, amíg oda nem pirítunk. Vilmosnak most az a kedvenc elfoglaltsága, hogy kerül minket. Szíve szerint csak akkor találkozna velünk, ha megéhezik. Ezek után Lacival be kellett látnunk: eljött az idő, hogy cikik vagyunk. Komoly erőfeszítésünkbe kerül, hogy egyáltalán le tudjunk ülni beszélgetni vele. Ennek a kornak is biztosan megvan a varázsa, csak egyelőre mi még nem látjuk” – nevetett.